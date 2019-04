Radio-Canada Acadie présente sa nouvelle programmation radio

Avec tout le talent qu’on lui connaît, Michel nous concoctera une nouvelle émission à son image. Il est un intervieweur chevronné doté d’une vaste culture générale, et maintenant tous nos auditeurs de l’Atlantique pourront l’entendre dans cette nouvelle émission , explique Colette Francoeur, directrice régionale de Radio-Canada Acadie.

Le concept et le titre seront dévoilés lors du lancement de saison.

Le matin au Nouveau-Brunswick

Qui prendra donc la barre de l’émission matinale pour les francophones du Nouveau-Brunswick? L’animation sera confiée à Martine Blanchard. Notre animatrice, dont la notoriété n’est plus à faire, suscitera la réflexion sur les enjeux régionaux de l’heure, tout en rendant compte des nouvelles du jour, qu’elles soient régionales, nationales ou internationales. On y variera les formats, et on n’hésitera pas à faire table rase sur ce qui était prévu pour offrir à

l’auditeur l’information dont il a besoin pour bien commencer sa journée , affirme Denis Robichaud, chef de l’information.

Martine Blanchard Photo : Radio-Canada

Une quatrième heure sera ajoutée à l’émission où Martine Blanchard en profitera pour aller plus en profondeur sur des sujets d’actualité. Cette heure sera diffusée partout en Atlantique.

Le midi

Sur l’heure du midi, Radio-Canada Acadie présentera une nouvelle formule d’émission qui mettra en valeur les différents membres de l’équipe de la salle des nouvelles, partout sur le territoire. Elle sera le point central du fil continu de notre journée d’information. Janic Godin sera le modérateur de cette conversation décontractée et éclairante , ajoute M. Robichaud.

L'animateur de Tout un samedi, Janic Godin Photo : Radio-Canada

Le retour à la maison

L’Heure de pointe Acadie continuera d’accompagner les auditeurs lors de leur retour à la maison, mais avec une nouvelle animatrice. Une voix bien connue et très appréciée de nos auditeurs, soit celle d’Amélie Gosselin, animera dorénavant notre émission de fin de journée , précise M. Robichaud.

Le journalisme d’impact

Radio-Canada Acadie souhaite continuer à développer le journalisme d’impact sur ses plateformes en offrant du contenu qui mène à réfléchir et à questionner. Nous avons deux journalistes d’expérience à qui nous avons donné ce mandat. Il s’agit de Nicolas Steinbach, qui a déjà établi sa crédibilité et son travail d’enquête dans de récents dossiers, et de Janique LeBlanc, qui a la confiance incontestée du public grâce à sa rigueur et son savoir-faire. De grands dossiers leur seront confiés et prendront vie sur toutes nos plateformes , de dire M. Robichaud.

Tous ces changements témoignent de la continuité de notre transformation. Nous dévoilerons prochainement les détails complets de cette programmation qui viendra mieux appuyer les nouveaux choix de consommation de notre public , de conclure Mme Francoeur.



Radio-Canada Acadie dévoilera l’ensemble de sa programmation télé, radio et web lors du lancement de saison prévu à la fin de l’été.