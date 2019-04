L’expansion de l’Univers serait bel et bien plus rapide que prévu

Repères

Notre Univers est en expansion, et s'agrandit chaque seconde. Ainsi, l'espace entre les galaxies s'étire, comme une pâte à pain qui monte dans le four. Il faut savoir qu’il existe au moins 2000 milliards de galaxies dans l'Univers, et que des milliards d'étoiles entourées de milliards de planètes se trouvent dans ces galaxies.