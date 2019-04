Locations illégales : peu d’inspections et un nouveau règlement en préparation

Le problème, explique la ministre Caroline Proulx, est « très large ». « Il n’y avait pas de règlement qui était clair, simple, applicable et qui était équitable », souligne-t-elle.

D’ici la fin de la session parlementaire, mi-juin, la députée de Berthier compte déposer un projet de règlement pour éclaircir cette loi, entrée en vigueur en avril 2016.

En juin 2018, afin de mieux lutter contre les utilisations illégales de ces logements, le gouvernement Couillard avait transféré à 25 agents de Revenu Québec le pouvoir d’inspecter et de sanctionner ceux qui ne se sont pas conformés à la loi. Des amendes allant jusqu’à 50 000 $ par jour sont prévues.

Or, à ce jour, aucun constat d’infraction n’a été émis, alors que l’ampleur de ce phénomène a été documentée, particulièrement au Québec, par une enquête réalisée par Radio-Canada.

« L’objectif premier de nos activités d’inspection n’est pas de remettre des constats d’infraction, mais bien de s’assurer que les exploitants comprennent leurs obligations et les respectent », indique Geneviève Laurier, porte-parole de Revenu Québec.

Cette dernière souligne néanmoins que des suivis sont menés. « Nous sévirons si les exploitants ne se conforment pas », mentionne-t-elle.

L’objectif du programme d’inspection est de lutter contre l'hébergement illégal et d'assurer le respect des obligations fiscales des exploitants (facturation, taxes, affichage de l’attestation de classification d’hébergement, etc.), afin de favoriser une saine concurrence dans le secteur de l'hébergement touristique.

Après un lancement en grande pompe et des inspections menées par centaines l'été passé – près de 1800 inspections au Québec durant les 15 premiers jours de l’opération –, huit mois plus tard, ce chiffre a doublé, pour un total de 3993 en date du 28 février.

En février seulement, 97 visites ont été faites par Revenu Québec et 45 avertissements ont été émis, contre près de 400 distribués en juin l’an passé.

Rien qu’à Montréal, où la problématique est criante, à peine 13 inspections ont été comptabilisées en février, ce qui a résulté en 3 avertissements.

« Étonné » par ces chiffres, le conseiller montréalais Richard Ryan assure avec « grand espoir » de voir Revenu Québec mettre en oeuvre ces mesures coercitives.

Ces amendes, dit-il, « peuvent vraiment décourager les illégaux ». « On souhaite que Revenu Québec en arrive là », avance l’élu en charge de ce dossier, tout en mettant de l’avant la pénurie de logements dans la métropole.

Selon Richard Ryan, de 5000 à 7000 logements pourraient être loués à Montréal de manière illégale à des touristes, sans obtention d’une attestation adéquate.

On calcule en milliers de logements illégaux perdus qui sont maintenant loués commercialement à cause de l’hébergement touristique. On vit une situation difficile en termes de logements. Quand Revenu Québec va passer au plan B, avec les mesures coercitives, on pense qu’on va être en mesure de récupérer des logements.

Richard Ryan, conseiller montréalais