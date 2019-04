Un bloc de 300 MW pour les cryptomonnaies, mais pas d'enchères, dit la Régie

Hydro-Québec ne pourra pas faire monter les enchères entre les acteurs du secteur de la chaîne de blocs et des cryptomonnaies qui envisagent de mettre de l'avant des projets dans la province, tranche la Régie de l'énergie.

Si l'organisme réglementaire a accepté certaines demandes de la société d'État, il a refusé, dans sa décision rendue lundi, que la majoration du prix de l'électricité figure dans le processus d'évaluation des propositions.

En juin dernier, Hydro-Québec avait obtenu un moratoire sur les nouvelles demandes liées au secteur de la monnaie virtuelle.

Dans le cadre des audiences qui ont suivi, elle proposait un bloc de 300 mégawatts (MW) réservé à ce secteur, ce qu'a accepté la Régie. En tenant compte des ententes déjà conclues avec certains clients et les réseaux municipaux, le volume total sera de 668 MW. Selon le cas, on appliquera les tarifs préférentiels M ou LG.

L'organisme réglementaire fixe toutefois à 15 cents le kilowattheure – soit deux fois plus que ce qui est payé par les clients résidentiels – le tarif qui sera appliqué à la consommation supplémentaire.

Initialement, Hydro-Québec souhaitait que la majoration du prix de l'électricité compte pour 70 % de l'évaluation des propositions, mais, dans sa décision, la Régie a décidé que cela ne serait pas le cas.

Celle-ci décrète plutôt que la création d'emplois directs, la masse salariale de ces postes ainsi que les investissements au Québec pèseront pour un total de 90 %, alors qu'un critère environnemental comptera pour 10 %.

De plus, la société d'État devra faire de la place aux plus petits joueurs de l'industrie, car au moins 50 MW devront être consacrés aux demandes pour un approvisionnement de 5 MW et moins.

L'an dernier, lors des audiences devant la Régie, Hydro-Québec avait dit avoir reçu quelque 300 requêtes, ce qui représente une demande d'environ 18 000 mégawatts (MW), soit plus de 40 % de sa capacité de production.

Depuis, la baisse de la valeur des monnaies virtuelles comme le bitcoin a tempéré les ardeurs de certains promoteurs.