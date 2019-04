Le Grand marché : vitrine du savoir-faire alimentaire de Québec

La municipalité souhaite mettre en valeur la science et l’innovation qui se cachent derrière les produits du terroir tout en poursuivant une mission éducative.

Les clients du Grand Marché pourront notamment parfaire leurs connaissances sur le compostage, la consommation responsable, l’alimentation locale et le mouvement zéro déchet.

Contenus des vitrines technologiques

- Le Jardin d’hiver prendra la forme d’un module d’aquaponie, où la culture des plantes et l’élevage de truites arc-en-ciel cohabiteront en parfaite autonomie;

- L’Espace innovations en agroalimentaire présentera les tendances alimentaires actuelles et futures, telles que des insectes comestibles et les emballages intelligents;

- L’Espace famille sera animé grâce à deux bornes tactiles et un jeu interactif sur le mouvement zéro déchet;

- L’Aire de consommation mettra en valeur les produits d’ici et agira à titre d’encyclopédie géante;

- L’Espace innovation et recherche dressera le portrait de l’expertise en recherche agroalimentaire.

Source : Ville de Québec