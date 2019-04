Le traversier de Quyon est fermé en raison de la crue

Les citoyens de la région de Quyon, en Outaouais, ne peuvent plus emprunter le traversier pour se rendre à Fitzroy Harbour sur la rive ontarienne. Le service a été interrompu lundi matin, en raison de la montée du niveau de la rivière des Outaouais.

Des résidences dans la portion sud de Quyon sont également menacées par la crue. Le Service d’incendies de la Municipalité de Pontiac procède d’ailleurs à l’évacuation préventive, mais obligatoire, d’environ 120 personnes habitant dans le secteur.

Pour éviter le pire, les autorités colmatent et renforcent la digue, explique le directeur du Service d’incendies, Richard Groulx.

Si la digue devait céder, des maisons à Quyon situées près du chemin Ferry vont être touchées par les eaux , confirme-t-il.

La digue tient le coup présentement, mais on ne veut pas qu’elle cède pour commencer à évacuer les gens. Richard Groulx, directeur du Service d’incendies de la Municipalité de Pontiac

Si on réussit à soutenir la digue et à la renforcer, les gens vont pouvoir réintégrer [leur logement] lorsque les ingénieurs auront examiné la structure et confirmé qu’elle tiendra le coup.

La situation reste sous haute surveillance, puisque le niveau de la rivière continue d’augmenter. La pointe est attendue mercredi, souligne Richard Groulx.

L’apogée de la crue devrait se situer à environ 60,80 mètres. Présentement on est à 60,55 mètres. Il va falloir monter à peu près de 50-60 cm pour que la digue tienne , précise-t-il.

Les pompiers procèdent à l'évacuation préventive d'environ 120 résidences de secteur sud de Quyon. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Dusablon

Les sinistrés doivent venir s’inscrire au Centre communautaire de Luskville où ils seront pris en charge par la Croix-Rouge et le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais.