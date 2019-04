Les produits Beyond Meat arrivent sur les tablettes des supermarchés canadiens

L’entreprise est arrivée au Canada l’an dernier par l'entremise des restaurants A&W. Beyond Meat prétend que ses boulettes goûtent et ressemble exactement comme le bœuf.

La demande a été tellement grande que les 27 000 restaurants A&W se sont rapidement retrouvés en rupture de stock.

« Après notre lancement réussi avec A&W, le commerce de détail est la prochaine étape pour notre marque », affirme le président et directeur général de l’entreprise, Ethan Brown.

Pour le professeur en distribution et politique agroalimentaire à l'Université Dalhousie d'Halifax, Sylvain Charlebois, les produits de Beyond Meat se rapprochent du bœuf, mais ne sont pas identiques.

« Je ne pense pas que les produits de Beyond Meat offrent la même expérience culinaire que la boulette de viande », affirme-t-il.

Selon le professeur, 71 % des végétariens au Canada ont 39 ans ou moins et croient que ce mode de vie n’est pas qu’une tendance..

« J’ai l’impression que notre demande pour une protéine végétale va augmenter », ajoute Sylvain Charlebois qui regrette que les compagnies canadiennes n’aient pas embarqué dans la danse plus rapidement.

« Beyond Meat aurait dû être une entreprise canadienne. L’entreprise est basée en Californie, mais utilise des pois qui ont poussé au Canada », explique-t-il.

Notre fascination pour le bœuf et une diète plus classique nous a empêchés de voir au-delà de ce que nous mangeons. On est toujours un peu derrière en matière d'innovation.

Sylvain Charlebois, professeur en distribution et politique agroalimentaire à l'Université Dalhousie d'Halifax