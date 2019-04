Sondage : une majorité de citoyens en faveur du tramway à Québec

L'enquête d'opinion a été menée pour le compte d'Accès transports viables, du Conseil régional de l'environnement et de l'organisme Équiterre.

« Le sondage vient nous conforter dans l'idée qu'on a encore, plus d'un an après le dévoilement du projet par la Ville de Québec, autour de deux tiers de la population derrière le projet », affirme le directeur général d'Accès transports viables, Étienne Grandmont.

Les sondeurs ont questionné les citoyens de la Ville de Québec, mais aussi les résidents de la couronne nord, de Lévis et de l'île d'Orléans. Dans la Région métropolitaine de recensement de Québec, 66 % des répondants se disent en faveur du projet.

« Les gens commencent à voir l'intérêt qu'il peut y avoir pour eux, même comme non-utilisateurs du réseau de transport structurant. Comme automobilistes, il risque d'y avoir moins de congestion. Il y a aussi des bénéfices pour l'environnement, la santé et l'économie », estime Étienne Grandmont.

Gens d'affaires comblés

Ces résultats sont bien accueillis par la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Les gens d'affaires ont fait la première sortie publique en faveur du tramway, suivis des groupes communautaires, d'un regroupement de médecins et des associations étudiantes.

« On est emballés de voir qu'il y a une mobilisation de toute la communauté. Les gens sont à même de voir les répercussions positives du projet. On a besoin du transport structurant. Il faut arrêter d'en parler et lancer les travaux », soutient la présidente et chef de la direction de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, Julie Bédard.

Selon ce même sondage, deux citoyens sur trois jugent que Québec et Ottawa doivent trouver rapidement une solution pour assurer le financement du projet. Seulement 18 % des répondants y sont carrément opposés.

Pour un financement rapide

Les partisans du projet de transport structurant demandent une entente fédérale-provinciale sur le financement du projet avant l'été et surtout avant les élections fédérales d'octobre.

Le sondage Léger Marketing a été réalisé du 12 au 16 avril 2019 auprès de 501 répondants et présente une marge d’erreur de plus ou moins 4,4 % dans un intervalle de confiance de 95 % (19 fois sur 20).