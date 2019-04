Un service de francisation pour les personnes immigrantes

Les besoins en francisation ne cessent de grandir, selon la Commission scolaire. Actuellement, 98 personnes du Kamouraska et de la MRC de Rivière-du-Loup suivent de telles formations au sein du Centre d'éducation des adultes.

Les entreprises qui ont des postes à pourvoir font de plus en plus appel à des travailleurs étrangers. Certains maîtrisent le français assez bien en arrivant, d'autres doivent commencer de zéro. Des fois, on parle d'alphabétisation et de francisation en même temps , souligne Kathleen Shea, enseignante de francisation au Centre d'éducation des adultes.

Natif d'Haïti, Romial Laroche est l'un de ceux qui profite actuellement des cours offerts. Embauché par l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup à titre de préposé aux chambres, il est venu vivre le « rêve canadien ».

Même s'il possédait une bonne base de français à son arrivée au pays il y a deux ans, il est d'avis que de tels cours sont essentiels.

Ça a facilité mon intégration. Surtout pour les expressions, pour comprendre les codes et les subtilités de la langue dans la région. Ça facilite l'intégration dans une ville dont on ne connaît rien du tout. Romial Laroche, préposé aux chambres à l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup

M. Laroche n'est pas le seul employé de l'Hôtel Universel à suivre de tels cours au sein de l'entreprise. Au total, ils sont onze. Pour Joanna Lortie, vice-présidente de l'Hôtel Universel, intégrer les nouveaux arrivants est primordial pour les inciter à demeurer dans la région.

On sent qu'ils sont heureux de ça. Ils se sentent acceptés et, oui, je pense que ça fait quelque chose de bien pour l'intégration , affirme Mme Lortie.

Avant l'arrivée des employés venus d'Haïti, Mme Lortie a dû faire de nombreux sacrifices en raison du manque de travailleurs pour veiller à l'hôtel. Durant l'été 2016, j'ai eu trois jours de congés. J'ai moi-même fait du service aux chambres. S'il y en a une qui est heureuse de voir ces gens parmi nous, c'est bien moi! confie-t-elle.

Outre l'Hôtel Universel, les entreprises Premier Tech, Asta Aliments et La Compagnie Normand font également appel aux services du Centre d'éducation des adultes pour la francisation d'employés.

11 employés de l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup suivent actuellement des cours de francisation en entreprise. Photo : Radio-Canada / Jérôme Lévesque-Boucher

Les subtilités régionales

Stéphanie Jeanne Bouchard, agente de développement à l'immigration pour le Centre local de développement (CLD) de la MRC de Rivière-du-Loup, croit beaucoup à l'importance de la francisation.

C'est pas juste d'apprendre le français. Nos codes et nos subtilités régionales peuvent faire en sorte que même en parlant français, ces gens sont un peu perdus. Stéphanie Jeanne Bouchard, agente de développement à l'immigration pour le CLD de la MRC de Rivière-du-Loup

Ils doivent aller dans des organismes, ils doivent recevoir des services, ils doivent aller dans les hôpitaux, ils doivent faire leur épicerie, ils doivent apprendre ce que signifient nos expressions. C'est beaucoup de choses à apprendre! admet Mme Bouchard.