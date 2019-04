Montréal entend inviter le monde à sa table comme jamais auparavant

Fière de ses restaurants, du savoir-faire de ses artisans et de la qualité des produits des terroirs environnants, Montréal veut se positionner comme la capitale nord-américaine de la gastronomie. Dans cet objectif, Tourisme Montréal a entrepris d'élaborer un plan de développement stratégique, qu'il souhaite prêt pour la fin de l'année, « afin de renforcer l'identité et le rayonnement de la métropole à long terme », dit-il.

« C’est pour positionner Montréal de façon plus stratégique et plus structurée, autant au Canada qu’à l’international », explique en entrevue la porte-parole de Tourisme Montréal, Andrée-Anne Pelletier, selon qui « on attire les touristes par le ventre », entre autres.

« On a la culture gastronomique – on sait que les Montréalais et les touristes aiment ça –, mais on a l’expertise aussi », plaide-t-elle.

C’est un positionnement qui va de soi, dans la mesure où on a cette grande expertise gastronomique, qu’on pense aux chefs, aux restaurants... C’est un positionnement qui était naturel, mais on veut l’accentuer. Andrée-Anne Pelletier, gestionnaire aux relations publiques corporatives, Tourisme Montréal

L’Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) et l'Union des producteurs agricoles (UPA) collaboreront à l’exercice. Les acteurs du secteur seront notamment consultés en septembre prochain.

« L’objectif est de rassembler les partenaires du milieu, parce que la gastronomie, ce n’est pas juste touristique. D’autres joueurs de ce milieu, comme l’ITHQ, ont un apport très important dans le développement de cette stratégie », insiste Mme Pelletier.

« On veut identifier autant les forces que les faiblesses, ce sur quoi on doit travailler », dit-elle.

Culture culinaire éclatée

« La ville est plus qu'un carrefour pour les terroirs environnants, elle est une vitrine mettant en valeur les produits locaux et régionaux, ainsi que la créativité et le savoir-faire des chefs et des artisans », souligne Tourisme Montréal dans un communiqué.

On a plus de 5000 établissements, on a 60 restaurants au kilomètre carré, on a une diversité culinaire, gastronomique, qui nous distingue. Elle est éclatée, métissée, à la fois traditionnelle et moderne. C’est très, très varié. Et ça ne date pas d’hier. Andrée-Anne Pelletier, gestionnaire aux relations publiques corporatives, Tourisme Montréal

L’organisme privé sans but lucratif met la gastronomie de l’avant comme élément distinctif de Montréal depuis une dizaine d’années. Le « tourisme gourmand » est un des secteurs de l’industrie touristique qui croissent le plus rapidement, signale-t-il.

C’est dans ce cadre que l’événement annuel MTLàTABLE, auquel participent de nombreux restaurants, a vu le jour en 2012.

De plus, alors que la métropole préparait sa nouvelle politique culturelle, il y a deux ans, un mémoire collectif plaidant en faveur de la reconnaissance de la gastronomie comme ingrédient culturel d’importance avait été déposé par Tourisme Montréal, le Conseil québécois du patrimoine vivant, l'ITHQ, l’Université du Québec à Montréal (UQAM), Montréal en lumière – premier grand festival à conjuguer arts et gastronomie –, le chef Normand Laprise du restaurant Toqué! ainsi que Montréal, métropole culturelle.

La nouvelle stratégie « devra se concentrer sur la qualité de vie et de la diversité culturelle, de l'attractivité touristique, du développement des filières économiques reliées à la gastronomie et devra s'organiser autour des trois grands principes de la nouvelle politique culturelle de Montréal qui sont : stimuler, rassembler les artisans, rayonner », estime aussi l’organisme qui représente quelque 750 joueurs de l’industrie touristique.