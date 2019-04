Un concours d’écriture pour gagner un gîte touristique

Un couple d'Albertains a décidé de donner son gîte touristique historique à celui ou celle qui saura les en convaincre en 500 mots ou moins. Il suffit de payer 100 $ de frais d'inscription et de sortir sa plus belle plume pour une chance de gagner la propriété d'une valeur de 1,7 million de dollars.

Ivan et Marsha Negrych sont prêts pour la retraite et quitter le manoir Cobblestone, un gîte touristique qu’ils ont acheté il y a 17 ans. Plutôt que de le vendre à son plein prix, ils ont décidé d’organiser un concours d’écriture pour trouver son prochain propriétaire.

Les intéressés doivent payer des frais d’inscription de 100 $ et écrire une histoire de 500 mots ou moins, sous le format de lettre ou d’essai. « L’histoire devrait être à propos de vous et de la raison pour laquelle vous voulez gagner ce concours », précise le site web du gîte.

Le manoir se trouve à Cardston dans le sud de l’Alberta. On y trouve une quinzaine de pièces, incluant trois salles de réception dont la plus grande peut recevoir jusqu’à 100 invités. Il a plus d’un siècle d’histoire et vaut maintenant 1,7 million de dollars, selon Ivan Negrych.

Le manoir était au départ une simple maison de bois rond qu'un charpentier belge a complètement transformée au début du vingtième siècle en y ajoutant du bois franc, de la pierre et des vitraux. Photo : Cobblestone Manor

Lui et sa femme espèrent recevoir beaucoup de candidatures, afin que l’aventure reste rentable. Ils se réservent le droit d’annuler le concours s’ils en reçoivent moins de 17 000. SI jamais il devait en arriver là, les participants seront remboursés pour leurs frais d’inscription.

Ivan Negrych est tombé en amour avec le manoir Cobblestone dès sa première visite, lorsqu’il est venu voir le restaurant de luxe qui venait à peine d’y ouvrir ses portes en 1977.

« C’est tout fait en bois incrusté et en vitrail et c’est très impressionnant. Alors nous avons soupé - je crois que j’ai commandé de la truite arc-en-ciel - et nous avons discuté avec les propriétaires. Ils nous ont fait visiter l’endroit et nous ont raconté son histoire », se souvient-il.

Vingt-trois ans plus tard, il a retrouvé, dans le livre des visiteurs, sa signature en date du 2 septembre 1977 et il a acheté la propriété.

Plus d’un siècle d’histoire

Selon Ivan Negrych, c’est la famille de Joseph Young, un des premiers pionniers mormons à s’installer dans le sud de l’Alberta, qui a construit le bâtiment original en 1889. Il ne s’agissait alors que d’une maison en bois rond d’environ 6 par 12 mètres.

En 1913, un charpentier belge appelé Henry Hoet est arrivé par train dans la région. Ivan Negrych le décrit comme un homme reclus et excentrique qui voulait construire un manoir en pierre pour une bien-aimée restée en Belgique.

Henry Hoet achète donc la maison de la famille Young pour 200 $. Il commence à la couvrir de bois franc, de vitrail et de roches trouvées dans la rivière voisine et à l’agrandir, année après année.

Quinze ans plus tard, la propriété faisait 1 524 mètres carrés. On pouvait y trouver des pierres provenant d’un temple mormon et des vitraux italiens. La bien-aimée du charpentier ne serait cependant jamais venue le rejoindre et la rumeur veut qu'il soit mort célibataire.

Aujourd’hui, le manoir compte trois foyers, 52 fenêtres et une vingtaine de portes de différentes grandeurs.

Ivan Negrych et sa femme Marsha ont acheté le manoir Cobblestone il y a 17 ans. Photo : Cobblestone Manor

Selon Ivan Negrych, les vitraux à eux seuls valent environ 300 000 $.

Il affirme que les affaires sont bonnes et que les chambres du manoir sont souvent occupées tout l’été. Cependant, lui et sa femme sont maintenant prêts à prendre un peu de repos après avoir géré l’entreprise pendant 17 ans.

Le manoir a été mis en vente il y a environ un an, mais aucune offre sérieuse n'a été faite. Inspirés par une dame qui a organisé un concours similaire à Millarville, le couple a décidé d’organiser un concours d’écriture.

Ivan et Marsha Negrych sélectionneront les 100 histoires qu’ils préfèrent parmi les soumissions et un jury indépendant fera le choix final.

L’heureux élu sera libre d’utiliser la propriété comme il l’entend, mais le couple reconnaît avoir un penchant pour les candidats qui ont l'intention de respecter la tradition en continuant de l'exploiter comme gîte touristique.

Les candidatures seront acceptées entre le 1er mai et le 31 octobre 2019.