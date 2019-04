La saison des chantiers routiers est lancée à Sherbrooke

Deux autres chantiers majeurs commenceront au cours des prochains jours. La rue Charles-Lennox (secteur Lennoxville) sera reconstruite entre les rues Robert-Peel et Mount et les conduites d'eau potable de la rue Deschaillons, située dans l'est, seront réhabilitées.

Une dizaine d'autres chantiers seront en cours un peu partout sur le territoire cette semaine dont la reconstruction des rues Beckett, Pernet, Marie-Reine et Brault.

Les policiers seront présents cette semaine près du chantier de la rue Saint-Catherine, à proximité de l'Université de Sherbrooke, où un trottoir sera construit. Cette présence policière a pour but de faire respecter la limite de vitesse qui est maintenant réduite à 30 km/h près des zones de travaux. Rappelons que la Ville a annoncé que le montant des amendes sera doublé aux abords des chantiers.

Ce n'est pas un piège. Nos policiers sont là pour la sécurité des employés. Ce sont des pères, des mères de famille. Ce sont nos collègues, nos amis qui veulent travailler en paix et en sécurité. On demande aux automobilistes de ralentir et d'adapter leur conduite , a rappelé le porte-parole du Service de police de Sherbrooke, Martin Carrier.

Au total, plus de 46,6 millions de dollars seront investis dans une centaine de chantiers routiers qui auront lieu cet été.