Plusieurs avertissements de crues en vigueur dans le Nord-Est de l'Ontario

Un avertissement de crue est en vigueur dans les régions de Cochrane, North Bay, Sault-Sainte-Marie et Parry Sound.

Le niveau d’eau de la rivière Albany, dont les crues forcent chaque année l’évacuation des résidents de Kashechewan, continue d’augmenter.

Des veilles de crue sont aussi en vigueur pour les régions de Sudbury, de Chapleau.

Niveau d'alertes concernant les inondations : Communiqués sur les conditions des bassins versants : perspectives de crue (préavis de crue possible basé sur des pluies abondantes, la fonte des neiges, etc.) et eaux dangereuses

Veille de crue : crue possible

Avertissement de crue : crue imminente ou en cours

La municipalité de Timmins est aussi sous haute surveillance, alors que l’eau continue de monter dans le lac Porcupine et la rivière Mattagami.

La circulation est d’ailleurs interdite sur les rues Evans et Golden dans le secteur Porcupine, mais la police de Timmins indique qu’aucune des personnes qui y habite n’a encore été évacuée.

On travaille avec nos partenaires dans cette région, les pompiers de la Ville de Timmins, on garde un oeil sur la situation et une fois que c’est réglé, on va rouvrir ces routes , déclare le porte-parole de la police de Timmins, Marc Depatie.

La situation est assez sérieuse, la fermeture des routes, c’est une situation nécessaire pour des raisons de sécurité publique. Marc Depatie, porte-parole de la police de Timmins

Il ajoute d’ailleurs que les crues printanières n’ont pas causé autant d’inquiétudes dans la région depuis 1996.