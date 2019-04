La Couronne demande de 8 à 9 ans de prison pour Jimmy Bouchard

À la reprise des audiences dans le procès de Jimmy Bouchard pour complot de meurtre, la Couronne a réclamé une peine beaucoup plus sévère que ce qu'avait proposé la défense , en mars dernier.

L’avocat de Jimmy Bouchard estime que 41 mois d’emprisonnement seraient une peine acceptable, soit l’équivalent de ce qu’il a déjà purgé.

L’homme de 42 ans, qui a plaidé coupable de cinq chefs d’accusation en janvier, avait tenté de faire assassiner son ex-conjointe dans le but d’avoir la garde de son fils.

Dans la foulée de ses manigances, il a tenté de fabriquer des explosifs et jonglé avec l’idée d’embaucher un tueur à gages.

La procureure aux poursuites criminelles et pénales, Nicole Ouellet, réclame six ans d'emprisonnement pour l'accusation de complot et des peines consécutives pour les autres chefs.

Le juge Jean Hudon rendra la sentence jeudi.