La situation se stabilise lundi à Clarence-Rockland

L’intervention dimanche des membres des Forces armées canadiennes (FAC) a permis de sécuriser en priorité les stations de pompage, près desquelles l'eau approchait. Ils ont bâti des murs de sable alentour pour ne pas que l'eau domestique soit contaminée , souligne le maire Guy Desjardins en entrevue à Radio-Canada.

Je dois dire que l'eau n'est pas contaminée [lundi] matin. On ne demande pas aux gens de bouillir leur eau. L'eau est parfaite. Guy Desjardins, maire de Clarence-Rockland

Les militaires ont également participé à la corvée d’ensachage et ont empilé des sacs sur les berges, notamment. Avec tous les bénévoles et les militaires qu'on a eus dimanche, on a une bonne banque de sacs remplis qui ne sont pas vraiment nécessaires , note le maire Desjardins. Mais on nous dit que l'eau va monter encore, alors c'est une bonne réserve à avoir.

Comme un résident m'a mentionné, [les militaires] sont arrivés à un bon moment. On est fatigués. Ces jeunes-là nous aident à rebâtir , a déclaré Guy Desjardins.

Lundi matin, le maire se réjouissait que la situation était assez stable et que tout semblait plutôt sous contrôle. À tel point que les FAC ont quitté les lieux pour aider à protéger une usine de traitement d'eau dans une autre municipalité.

Au besoin, les militaires pourront revenir si le niveau de la rivière continue d'augmenter.

500 000 sacs de plus

La Cité de Clarence-Rockland a par ailleurs reçu une autre livraison de 500 000 sacs lundi matin. Les communautés voisines qui ont font la demande pourront en recevoir, a précisé le maire Desjardins, en fonction des besoins.

La Ville d'Ottawa a fait d'ailleurs fait de nouveau appel à Clarence-Rockland pour obtenir des sacs.