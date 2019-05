Alain Gagnon, itinéraire d’un greffé du cœur

Sans jeu de mots, quand Alain Gagnon vous ouvre sa porte, il vous ouvre également son cœur. Son histoire de greffé, elle commence par l’apparition des premiers symptômes qu’Alain avait alors banalisés.

Il souffrait de migraines et quand il marchait, il se sentait plus fatigué et son souffle était court.

J’avais de la misère à respirer et je me demandais ce qui se passait. Alain Gagnon

Sa première réaction est de se dire ça va se replacer . Après quelques jours, Alain sent son état s’aggraver. Il se rend à l’hôpital, où la personne demande son transfert à Québec.

Là on m’annonce : ton cœur va pas bien. Alain Gagnon

Les médecins lui prescrivent d’abord une médication. Alain explique que sa santé est comme des montagnes russes durant des mois. Nouveau séjour à l’hôpital où on lui installe un pacemaker. L’opération se déroule avec succès, mais ne fait que retarder l’échéance vers la greffe.

Mon cœur était rendu gros comme le cœur d’un bœuf. Alain Gagnon

Les médecins lui expliquent que la greffe s’impose et qu’il doit s’inscrire au programme.

On ne te donne pas deux trois jours, la décision c’est maintenant. Alain Gagnon

Alain Gagnon pose sereinement dans son salon Photo : Jean-Pierre Perouma

L’angoisse d’être greffé

Alain Gagnon a vécu une période de stress et de doute. Il était au pied du mur. Sans un nouveau coeur, sa vie était en danger, mais il avait une chance sur deux pour que l’opération soit un succès. C’était une période d'incertitude et d’angoisse.

On est fatigué d’être malade, on est à bout, on ne sait plus quoi faire. Alain Gagnon

Les médecins ont précisé à Alain qu’une greffe, c’est d’abord et avant tout pour prolonger la vie d’une personne. Avec une greffe de cœur, la personne n’est pas assurée de pouvoir reprendre le cours de sa vie.

Quand on m’annonce qu’il y aura de grands sacrifices à faire, là c’est sûr j’ai pleuré pendant une demi-heure. C’est un jeu contre la montre. Une question de survie. Alain Gagnon

De l’attente à la greffe

Cette période d’attente est particulière. Pour être greffé, il faut un donneur compatible. Chaque seconde gagnée est une victoire. Alain raconte qu'il est comme suspendu entre la vie et la mort.

C'est en juillet 2010 que la nouvelle est tombée.

Alain, on a un cœur pour toi […] c’était la date d’anniversaire de mon père. Alain Gagnon

Il fallait se rendre à l’hôpital, se préparer à l’intervention et attendre l’arrivée du greffon. Il se souvient du silence froid de la salle d’opération. Un moment de totale incertitude avec une question qui lui martelait l’esprit : vivre ou mourir ce soir. La date d’anniversaire du père sera-t-elle la date de la seconde vie du fils? L’équipe médicale a anesthésié Alain qui ne savait pas encore si le cœur était compatible avec lui quand il a fermé les yeux.

À son réveil, c’est la première question qu'il a posée: le cœur est-il installé? Le cœur était bel et bien là et jusqu’à maintenant il fonctionne.

Tendre la main par le don d’organes



Fort de son expérience, Alain Gagnon invite tout le monde à signer la carte de don d’organes. C’est avec grand respect pour le donneur qui lui a permis de continuer à vivre qu’aujourd’hui il regarde l’avenir avec optimisme.

Alain Gagnon arbore le ruban incitant au don d'organe Photo : AFP / Jean-Pierre Perouma

Il ne faut pas oublier que lorsque l’on vit, c’est une autre personne qui vit à l’intérieur de nous. Alain Gagnon

Alain Gagnon souhaite reprendre le travail au rythme que son cœur lui imposera. Il continue de prendre soin de sa santé en pratiquant des activités sportives. Ouvrir son cœur et tendre la main, Alain Gagnon l’a vécu, le vit et le vivra encore jusqu’à son dernier souffle.