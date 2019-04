Élizabeth Larouche remporte le 1er Prix honorifique Yolette-Lévy

Le prix est remis par le Comité parité de l'Abitibi-Témiscamingue, avec le soutien du Regroupement de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue.

Il sera remis annuellement à une femme en reconnaissance de son engagement envers la communauté et la promotion de l'égalité et de la parité, explique la conseillère municipale de Val-d'Or Lorraine Morissette.

Mme Larouche a un parcours vraiment impressionnant en termes d'implication, tant au niveau local, régional, provincial. Elle s'est toujours battue pour tous ses comités, partout où elle est passée, à promouvoir la parité et l'égalité , précise Lorraine Morissette.

La récipiendaire du prix, Élizabeth Larouche, s'est dite honorée de recevoir le prix, elle qui a été choisie parmi plusieurs candidates.

C'est sûr que je me suis impliquée dans la communauté depuis 40 ans à toutes sortes de niveaux, autant culturel, communautaire, politique et ce que je peux vous dire, c'est que l'engagement, ça donne du bonheur. Moi je pense que quand on a des trucs qui nous dérangent ou qu'on veut s'impliquer, ça canalise toute notre énergie positive. Je suis très heureuse et je conseille aux gens de s'engager , déclare-t-elle.

Yolette Lévy, qui s'était impliquée dans le réseau communautaire durant des dizaines d'années, est décédée en décembre dernier.