La soirée est (encore) jeune à Juste pour rire

Pour le spectacle La (presque) 500e de La soirée est (encore) jeune, Jean-Philippe Wauthier, Jean-Sébastien Girard et Olivier Niquet seront sur scène le 19 juillet.

Le tout sera aussi diffusé sous forme d'émission sur ICI Première à une date ultérieure qui n’est pas encore connue.

Le spectacle de Jean-Sébastien Girard, Blagues et confidences, se tiendra les 13, 16, 17 et 18 juillet à L’Astral. On présente le tout comme « une grande fête concoctée spécialement pour un humoriste qu’il aime ».

« Étant un grand admirateur de La soirée est (encore) jeune, je suis très heureux de voir toute la gang sur la scène principale du festival cet été et d’avoir aussi Jean-Sébastien Girard pour quatre soirs du côté de Zoofest! À la suite de leur passage à Québec, j’ai parlé avec les gars et ils m’assurent que cette fois, ce sera un succès », a déclaré Patrick Rozon, vice-président aux contenus francophones de Juste pour rire, par voie de communiqué.

La soirée est (encore) jeune sera de retour à l’automne sur les ondes d’ICI Première.