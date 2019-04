Terrains de la Défense nationale : la FTQ appuie les Hurons-Wendats

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ appuie le projet de la nation huronne-wendat , qui souhaite agrandir son territoire sur les terrains de la Défense nationale à Sainte-Foy. Les détails du projet résidentiel et commercial ont été présentés récemment dans un document remis à la Défense nationale.

Le document d’une vingtaine de pages, dont Radio-Canada a obtenu copie, comprend une lettre d'intérêt en faveur du projet signée par Carole Handfield, vice-présidente aux investissements du Fonds immobilier de solidarité FTQ.

La FTQ estime qu’il s’agit d’un projet porteur.

« Ce type de projet sous réserve d'analyses nécessaires, pourrait très bien s'inscrire dans les orientations du Fonds immobilier qui favorise l'émergence de projets de qualité », peut-on lire dans la lettre.

Le document fait état de nombreuses rencontres entre les dirigeants de la nation huronne-wendat et la direction du Fonds dans les derniers mois.

La vice-présidente du Fonds précise que « le fonds immobilier pourrait envisager une participation financière sous forme de prêt ou autrement selon ses exigences et critères d'investissement ».

Terrains situés derrière Place Laurier et appartenant à la Défense Nationale. Ils sont convoités par la Nation Huronne-Wendat. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Développer 123 000 mètres carrés

Il s’agit d’un appui de taille pour le grand chef de la Nation Huronne-Wendat, Konrad Sioui, qui souligne l'importance du projet pour sa communauté à l'étroit sur la réserve de Wendake.

« On est une nation, on a besoin de se développer, puis on a besoin d’alliés. »

Le grand chef souhaite récupérer les 123 000 mètres carrés dont la Défense nationale veut disposer dans le secteur de Sainte-Foy. Mais les Hurons-Wendats ne sont pas seuls en lice : des promoteurs, la Ville de Québec et même les Innus veulent obtenir ces terrains.

Konrad Sioui mise sur la qualité du projet envisagé par sa nation pour convaincre la Défense nationale et la classe politique que le projet est le bon pour ce site.

Quartier des affaires

Carte représentant les terrains de la Défense nationale dans le secteur de Sainte-Foy Photo : Radio-Canada

Le projet détaillé dans le document préparé par la nation huronne-wendat vise un développement à dominance résidentielle.

Il compte aussi un pôle commercial, plus précisément un quartier des affaires et un incubateur d'entreprises dédié à la nation.

Les terrains de la Défense nationale représentent une opportunité unique de créer une vitrine pour mettre en valeur les commerces de Wendake et le savoir-faire entrepreneurial autochtone. Extrait du document présenté à la Défense nationale

Konrad Sioui ajoute que la proximité des centres commerciaux leur donnerait un avantage pour vendre leurs produits.

Konrad Sioui, grand chef de la Nation Huronne-Wendat Photo : Radio-Canada

Pôle culturel

La nation veut bénéficier de cet espace pour prospérer financièrement, mais également pour développer un pôle culturel et touristique avec un site d'interprétation de leur culture.

Les Hurons-Wendats visent ainsi la construction d'un bâtiment portant leur signature.

Les nouvelles technologies y seraient mises à contribution pour faire vivre aux visiteurs une expérience sensorielle unique.

Régler le manque d’espace

Le document revient aussi sur les raisons pour lesquelles ces terres seraient nécessaires à une communauté qui étouffe sur son territoire actuel enclavé dans le secteur de Loretteville.

Quelque 852 personnes figurent sur une liste d'attente dans le but d'obtenir un terrain pour s'installer en territoire huron.

Ce sont de jeunes familles qui veulent revenir. Konrad Sioui

Faute d'espace, seulement cinq terrains sont concédés à des membres de la nation chaque année.

Stéphanie Roland, une jeune mère de deux enfants, espère un terrain sur la réserve depuis 2011. Elle est actuellement 139e sur la liste d'attente.

« On vit dans un appartement au sous-sol de chez mon père. C’est décourageant parce que le processus est vraiment lent, c'est sûr que si ça ne vient pas, on va malheureusement devoir se tourner vers une autre option. »

Dans son projet, le grand chef veut aussi inclure une résidence pour étudiants pour loger quelques centaines de jeunes Hurons-Wendats qui fréquentent actuellement l'Université Laval.

Konrad Sioui estime qu'il saura dans quelques semaines si son projet sera retenu.

Pas de décision de la Défense nationale

Dans un échange de courriels avec Radio-Canada, la Défense nationale a dit consulter les groupes intéressés ainsi que les trois ordres de gouvernement.

La Défense précise que ces discussions peuvent prendre jusqu’à trois ans.

« Il est trop tôt dans le dossier pour discuter des détails, car aucune décision n’a été prise en ce qui concerne l’avenir du terrain », précise par écrit Ashley Lemire, du bureau des relations avec les médias de la Défense nationale.