Chemin impraticable à Bolton-Ouest

Le chemin est fermé depuis jeudi dernier. La soixantaine de résidents, sauf deux, ont toutefois refusé de quitter leur domicile.

Les services d'urgence ne peuvent pas monter. Un camion d'incendie avec la charge d'eau qu'il a et les ambulances ne peuvent pas le faire. S'il arrivait quelque chose, les pompiers seraient obligés de sortir les gens avec des VTT , indique le maire de l'endroit, Jacques Drolet.

Aux endroits où on a commencé à travailler, on a creusé 18 pouces et le sol est encore gelé. On y trouve des poches d'eau qui font en sorte de soulever le chemin. Quand on crève la poche, ça sort comme un geyser. Il faut refaire cette partie au complet , explique-t-il.

Les travaux auront cours jusqu'à mercredi au moins. Cet échéancier pourrait être modifié en raison des conditions météorologiques. Le coût des travaux est estimé à 1,5 million de dollars.