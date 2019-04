Une sculpture pour aider Fort McMurray à « renaître de ses cendres »

Les habitants de Fort McMurray sont invités à déposer les clés de leurs maisons brûlées dans le trou d’un nouvel arbre de 230 kilos qui trône dans le jardin communautaire du centre-ville de Fort McMurray. Son tronc et ses branches sont faits d’acier inoxydable, et ses feuilles, faites de cuivre, verdiront lorsqu’elles s’oxyderont.

« L’arbre se nomme Phénix, donc c’est à propos de l’idée de renaître de ses cendres », explique l’artiste à l’origine de la sculpture, Ruth Perry.

Sa création commémore les feux qui ont détruit des centaines de maisons de Fort McMurray en 2016.

En tant que travailleuse de soutien au YMCA, Ruth Perry a remarqué que plusieurs gens éprouvent toujours de la difficulté à parler de l'évènement, trois ans après le drame. Elle souhaite que son oeuvre catalyse les conversations à ce sujet.

« Plus [les gens] sont à l’aise de parler de leurs pertes, [....] plus ils sont avancés dans le processus de guérison, d'habitude », observe-t-elle.

Selon elle, la population ne lutte pas seulement pour surmonter les pertes matérielles, mais aussi pour faire le deuil des gens qui ont quitté la communauté et des relations qui se sont effondrées pendant ces périodes difficiles.

Elle-même a perdu sa maison, qu’elle avait achetée de son père.

On ne pense jamais pouvoir perdre tout ce qu'on a obtenu après du travail acharné. Ruth Perry, artiste

Elle affirme qu'il était difficile pour elle de créer quoi que ce soit pendant un certain temps. Un an après les feux, elle a commencé à créer des oeuvres qui lui permettait de s'exprimer au sujet de son expérience. Elle raconte que la création de l’arbre l’a aidé à avancer sur le chemin de la guérison, et qu’elle est soulagée de l’avoir achevée.

Au cours de la cérémonie d’inauguration prévue vendredi, elle déposera les clés de sa maison détruite dans l’arbre.

« Je deviens émue en regardant les clés de mon ancienne maison », dit-elle.

Les feuilles de l'arbre, faites en cuivre, vont s'oxyder et verdir au cours du temps. Photo : CBC/Craig Chivers / Jamie Malbeuf

Les autres habitants seront invités à suivre son exemple au cours des prochaines semaines. Elle planifie ensuite de sceller le trou jusqu’à l’an prochain.

Ruth Perry estime que la sculpture a coûté environ 30 000 $. Le YMCA a payé pour les frais de main-d'oeuvre, alors que des entreprises locales ont offert des rabais sur les matériaux et les installations dont elle avait besoin.

La cérémonie d’inauguration est prévue vendredi de 16 h à 19 h.