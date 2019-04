Les parents d'une fillette mordue par un chien réclament des accusations contre les propriétaires

AVERTISSEMENT : Certaines photos dans ce texte peuvent heurter la sensibilité des lecteurs.

Gregory Ducharme marchait avec sa fille Semiah, 5 ans, vers 11 h 30 mardi quand deux chiens sont sortis d’une cour arrière par une porte laissée ouverte.

« Tout s'est passé si vite, raconte M. Ducharme. Ils se sont précipités sur elle. »

Il dit avoir crié aux chiens de reculer, mais l'un des animaux « a attrapé la fillette et l’a emmenée. »

Lorsqu'un des propriétaires est venu appeler ses chiens, l'un d'entre eux a mordu le visage de Semiah.

« Le propriétaire est venu et a attrapé le chien. J'ai dû frapper le chien pour le faire lâcher prise », raconte Gregory Ducharme.

La femme de M. Ducharme, Lolanda, était à l'intérieur de leur maison et a entendu ce qui s’est passé.

« J'ai immédiatement couru. Quand je suis sorti de la maison, ma fille a couru vers moi avec le visage en sang », se souvient-elle.

Semiah a eu des coupures à la poitrine, aux aisselles, à la mâchoire, aux oreilles et à la tête.

« Un des chiens lui a déchiré l'oreille. Son oreille pendait », raconte le père de la fillette.

Semiah a été emmenée à l'hôpital et a reçu des dizaines de points de suture et une opération chirurgicale au visage. Elle est toujours à l'hôpital et pourrait avoir besoin de plus dinterventions chirurgicales.

Agrandir l’image Semiah Laquette a été gravement blessée la semaine dernière lors d'une attaque de deux chiens dans la ruelle près de sa maison. Photo : Lolanda Ducharme

Les propriétaires sont responsables de leurs animaux

La police confirme avoir été appelée au sujet de cette attaque et confirme qu’une enquête se déroulera en collaboration avec l’Agence des fourrières.

L'agence affirme être entrée en contact avec les propriétaires des chiens et ajoute que des accusations pourraient être déposées en cour en vertu du règlement municipal sur la possession responsable d’animaux.

« L’Agence des fourrières rappelle aux propriétaires d’animaux qu’ils sont responsables de leurs animaux, affirme un porte-parole du service municipal. On rappelle aux propriétaires d'animaux de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que leur animal est sécuritaire autour des humains et des animaux. »

Les parents souhaitent des accusations

Les propriétaires des chiens ont affirmé que les animaux avaient été emmenés par l’Agence des fourrières et qu'ils s'attendaient à assister à une audience sur le sort des chiens lundi.

L’un des propriétaires espère que ses animaux de compagnie ne seront pas abattus. Il a ajouté que les chiens âgés d'un an et demi n'avaient jamais montré de signes d'agressivité.

Cependant, Gregory et Lolanda Ducharme veulent que des accusations soient déposées contre les propriétaires et que les chiens soient abattus.

« Cela aurait pu se terminer différemment. Beaucoup d'enfants rentrent seuls à la maison de l'école [à l'heure où s'est produite cette attaque] », affirme Lolanda.