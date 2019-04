Chlorophylle est vendue

Le fleuron régional du plein air change de mains. L'entreprise québécoise Côté-Réco, propriétaire des bannières Chaussures Pop et Ecotone notamment, vient d'acheter Chlorophylle.

Par voie de communiqué, le nouveau propriétaire Michel Côté précise qu’il voit un lien naturel entre les deux entreprises.

Nous avons fait l’acquisition des actifs de la compagnie Chlorophylle parce que nous croyons en la marque et que nous sommes convaincus qu’il y a un lien naturel entre nous et Chlorophylle. Cette acquisition nous permettra d’assurer un rôle important dans l’offre de vêtements de plein air au Québec et au Canada , souligne M. Côté.

Le directeur général sortant chez Chlorophylle, Marc Tremblay, assure que les bureaux administratifs demeureront sur la rue Racine à Chicoutimi. Selon le communiqué, la majorité des emplois seront aussi conservés.

Chlorophylle change de propriétaire trois ans après avoir frôlé la faillite.

Des boutiques avaient été fermées afin d’éponger une partie des dettes qui s’élevaient à près de 7 millions de dollars à l’époque.

Côté-Réco se vante d’être une entreprise familiale présente depuis 75 ans dans le commerce au détail.

Basée à Deschaillons-sur-Saint-Laurent dans la région du Centre-du-Québec, la compagnie exploite actuellement 225 magasins sous plusieurs autres bannières.