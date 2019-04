Changement d'horaire chez Keolis : 19 heures entre Carleton et Matane

Récemment, une pétition de 1821 noms demandait à Keolis d’accommoder les gens de la Gaspésie et de rendre le voyage « moins long et pénible », écrit l’initiatrice de la pétition

L’horaire a bien été modifié, le départ de Montréal est une heure pus tard et les temps d'attente à Québec et Rimouski, entre autres, ont diminué.

Cependant, il n'est plus possible de faire une correspondance à Mont-Joli comme avant. L’autocar en provenance de Matane arrive en retard, soit 5 minutes après le départ d’un autre autocar en direction de Carleton.

Conséquence : le voyageur doit faire le tour de la péninsule. Le trajet entre Matane et Carleton qui durait auparavant 4 heures dure maintenant 19 heures.

L’usager Mathieu Savoie utilise ce moyen de transport pour se rendre régulièrement chez lui à Nouvelle ou pour réaliser des contrats de photographie.

Il trouve la situation absurde.

Le directeur marketing pour Keolis Canada, Maurice Vaillancourt, promet d'étudier la situation.

On entend cette demande-là qu'on trouve tout à fait pertinente. On va voir si c'est faisable au niveau de nos opérations et si ce l'est on dépose une demande à la Commission [des transports du Québec]

Maurice Vaillancourt , le directeur marketing pour Keolis Canada