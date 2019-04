Moyens de pression des chauffeurs d'autobus de la STS

La centaine de syndiqués souhaitent être consultés sur l'aménagement des horaires et des circuits qui, selon eux, servent mal la clientèle et alourdissent leurs tâches.

Le calcul du temps de parcours et la durée de conduite achoppent notamment dans les négociations.

Les chauffeurs, qui sont sans contrat de travail depuis février, refuseront de porter leur uniforme dans l'espoir de faire avancer les négociations de leur future convention collective.

Ils ont en main un mandat de grève qu'ils ne souhaitent pas utiliser pour l'instant. On verra en temps et lieu. Ça fait plus d'un an qu'on est en négociation. On verra selon les changements qui pourraient se produire dans les prochaines semaines. On a encore des séances de négociation d'inscrites à l'agenda. On verra d'ici la fin mai , indique le conseiller syndical du syndicat canadien de la fonction publique, Alain Savignac.

La direction de la STS se dit sûre de son côté d'en arriver à une entente avec ses chauffeurs syndiqués. Les 19 rencontres de négociations tenues depuis le 28 février dernier se sont déroulées dans un climat de saine collaboration et d’écoute entre les deux parties soutient le président la Société, Marc Denault.