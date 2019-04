L'Orchestre de chambre McGill devient l'Orchestre classique de Montréal

Boris Brott, qui est le directeur artistique de l'orchestre depuis 2005, demeure en poste. Il est le fils d'Alexander Brott, qui a fondé l'orchestre en 1939 et qui en a été le directeur artistique et le chef d'orchestre, et de Lotte Brott, violoncelliste et directrice générale de l'orchestre jusqu'en 1998.

Les musiciens de l'OCM se produisent toute l'année sur les scènes de Montréal dont celles de la Maison symphonique, la salle Bourgie, la salle Pierre-Mercure, la salle Oscar Peterson et l'oratoire Saint-Joseph.

L'OCM s'associe régulièrement à des organisations telles que le Concours Musical International de Montréal, les Jeunesses Musicales du Canada, le Concours international d'orgue du Canada, les Petits chanteurs du Mont-Royal et l'Opéra de Montréal, entre autres.

Plusieurs concerts à venir

Parmi les huit événements à venir sous son nouveau nom figurent, le 11 mai, un concert mettant en vedette de jeunes virtuoses, un hommage aux couleurs de la diaspora, le 15 septembre, un gala en hommage à la basse québécoise Joseph Rouleau, le 23 septembre, et un concert d'orgue à la Maison symphonique le 6 octobre.

L'Orchestre classique de Montréal est une organisation sans but lucratif.