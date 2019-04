Les résidents de Sainte-Marthe-sur-le-Lac aux abois

Pas moins de 6000 personnes ont dû être évacuées entre samedi soir et dimanche matin, avant que 2500 résidences situées dans un large secteur de quatre kilomètres de long par un demi-kilomètre de large soient inondées.

« Dans les Laurentides, rien n’est encore terminé, parce que la crue des eaux va monter encore », a prévenu lundi matin la ministre responsable des Laurentides, Sylvie D’Amours, en entrevue à Radio-Canada.

Selon la mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Sonia Paulus, la crue du lac des Deux Montagnes pourrait atteindre son pic mardi ou mercredi.

Le porte-parole de la Sécurité civile, Éric Houde, tente pour sa part de se faire rassurant, en évoquant une « certaine stabilité » du niveau du lac des Deux Montagnes, dans lequel se déverse la rivière des Outaouais.

« Les mesures d’atténuation sont en train de se mettre en place. La municipalité a mis en place deux digues temporaires en place [sur la 23e et la 29e Avenue, NDLR]. Tout le monde s’acharne à essayer de construire ça », dit-il.

« On voit l’eau qui ne monte plus ou presque plus. Il n’y a pas beaucoup de vent, ça fait qu’il n'y aura pas beaucoup d’impact. Il y a une certaine stabilité au niveau des eaux. Il s’agit de mettre [en place] les mesures pour être capable de pomper et de libérer des résidences dans certains quartiers. »

La Sûreté du Québec patrouillera de nouveau le secteur lundi, afin de s’assurer que personne n’est en danger et inviter ceux qui auraient choisi de rester sur place de reconsidérer leur décision.

« Hydro-Québec a coupé le courant, l’eau est contaminée. Donc, ils ne doivent pas rester sur place. C’est pour ça qu’on les invite fortement à quitter. On fait ça pour eux, pour leur sécurité », explique une porte-parole de la SQ, Marie-Pier Lorrain.

Selon elle, une centaine de policiers sont présents dans le secteur depuis samedi soir, pour prévenir tout pillage, les résidents ayant dû quitter leur résidence en toute hâte, parfois sans verrouiller leur porte. Aucun vol n’a cependant été rapporté, dit-elle.