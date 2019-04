Les rats, un problème grandissant dans certains quartiers à Toronto

La Torontoise Donna Devlin raconte que les pièges à rat traditionnels ne semblent plus fonctionner, affirmant que son quartier de l'est de la ville doit livrer un combat qui semble insurmontable contre ces vermines, particulièrement depuis deux ou trois ans.

De 2017 à 2018, le nombre de plaintes liées aux rats auprès de la Ville a presque doublé dans l'arrondissement de Beaches-East York où elle habite, passant de 39 à 70.

Si la tendance se maintient, ce nombre pourrait grimper à près de 100 cette année, ce qui serait du jamais vu depuis 2011 dans un quartier de Toronto.

Mme Devlin pense que la construction de condominiums dans le secteur pourrait avoir incité des rats à trouver refuge sous des rues résidentielles comme la sienne.

La dernière fois qu'on a mis un piège à rat, le rat est sorti et l'a fait retomber dans le drain et nous a regardés. Donna Devlin, résidente

Dee Paul, une autre résidente de l'avenue Gledhill près de l'intersection des artères Danforth et Woodbine, a dû faire refaire le plancher de son sous-sol à cause de tous les tunnels creusés par les rats qui menaçaient les fondations. On a versé du ciment et encore du ciment pour boucher ces tunnels, dit-elle. Ça a réglé le problème pendant un certain temps, mais ils sont maintenant de retour.

Elle ajoute que certains rats pénètrent même dans leur demeure par les toilettes, des fissures dans les murs et les évents de sécheuse.

Le conseiller municipal du quartier Brad Bradford indique que la Ville est en train d'évaluer l'ampleur du problème d'infestation de rats à l'échelle de Toronto. Un rapport est attendu avant la fin de l'année.

