Inondations : heure de pointe difficile sur le réseau routier

Plusieurs routes demeurent fermées lundi matin à cause des crues printanières. Les autorités encouragent fortement l'utilisation des transports collectifs.

Le pont Galipeault qui relie Sainte-Anne-de-Bellevue et l’Île-Perrot demeure fermé à cause de la montée des eaux.

Les automobilistes doivent faire un gros détour en empruntant les autoroutes 30 ou 40.

Pour faciliter les déplacements, le service sur la ligne de train de banlieue Vaudreuil-Hudson et sur les lignes d’autobus qui y sont rattachées est offert jusqu’à la réouverture du pont.

Fermé hier pour permettre au ministère des Transports (MTQ) d’ériger une digue préventive sur l’autoroute 40, le pont de l'Île-aux-Tourtes, entre Senneville et Vaudreuil-Dorion, est à nouveau entièrement ouvert.

Il reste toutefois sous surveillance, a indiqué Émilie Lord, une porte-parole du MTQ.

Ces fermetures entraînent, lundi matin, une forte congestion. Yves Desautels, chroniqueur à la circulation à Radio-Canada estimait qu’il fallait environ deux heures pour sortir de l’île-Perrot.

Toujours à l'ouest de Montréal, la route 340 est également fermée entre la rue Léger et le chemin Paul-Gérin-Lajoie, à Vaudreuil-Dorion.

Par ailleurs, le boulevard Saint-Jean de l’Île Bizard est toujours fermé.

Au nord de Montréal, dans le secteur de Saint-Jérôme et de Mirabel, la 158 demeure fermée entre le chemin Saint-Simon et l’autoroute 15. Il en va de même pour la route 117, entre l’autoroute 50 et la route 158.

En Outaouais, le pont des Chaudières est également fermé et le pont Alonzo est unidirectionnel.

Jusqu’à minuit, le MTQ avait procédé à la mise en place d’une digue en rive sur l’autoroute 50 en direction ouest entre les bretelles de la 5 et la rue Montcalm à Gatineau.