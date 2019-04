Une nouvelle façon de faire le deuil de son animal de compagnie

Auparavant, lorsque leur animal de compagnie décédait, les Nord-Côtiers n'avaient que deux choix. Ou ils enterraient la dépouille, ou ils l'envoyaient à Sherbrooke pour une crémation. Or, l'entreprise Bio-crémation Aquanimaux offre depuis près d'un an l'option de l'aquamation, un procédé de crémation par l'eau.

Le procédé existe pour les humains depuis quelques années, mais le centre Aquanimaux de Sept-Îles est le premier du genre au Québec pour les animaux de compagnie.

L'aquamation, contrairement à la crémation, utilise l'eau plutôt que le feu pour consumer le corps. La dépouille est plongée dans une eau alcaline qui dissout les tissus. « Le corps étant composé à 65 % d’eau, seuls les restes solides dont les ossements restent », explique la compagnie. Ceux-ci sont ensuite réduits en poussière et remis aux propriétaires.

C'est par Vicky Henley que ce procédé trouve sa niche parmi les propriétaires d'animaux de compagnies.

Après 11 ans dans le domaine funéraire, elle entend parler de cette nouvelle approche et voit immédiatement le potentiel pour la crémation d'animaux domestiques.

Ç'a été difficile. On a dû faire faire des études, des recherches, aux États-Unis, raconte-t-elle. On n'a pas eu le choix parce qu'il n'y a que là que ça existait. Donc, on a mis beaucoup de temps. J'ai mis beaucoup d'argent.

J'ai un travail à temps plein qui me permet de vivre, ajoute-t-elle. Je ne me paye pas de salaire ici. Donc, ça me permet aussi de charger un prix minime aux clients pour ce service-là.

J'ai fondé Bio-crémation Aquanimaux par passion et par amour, mon amour pour les animaux. Vicky Henley, propriétaire d'Aquanimaux

Depuis l'ouverture d'Aquanimaux, les cliniques vétérinaires de la Côte-Nord ont cessé de faire enfouir les dépouilles animales non réclamées. Elles sont toutes maintenant traitées par Vicky Henley.

En un an d'opération, Vicky Henley estime avoir procédé à l'aquamation de près de 1000 dépouilles.

C'est un respect , confie une des clientes d'Aquanimaux, Pamela Marcoux-Monger. Parce qu'avec tout l'amour qu'il m'a donné pendant 12 ans, bien je trouve que c'est un certain respect de lui donner ce repos-là.

C'est une façon plus douce de dire au revoir à son animal. Pamela Marcoux-Monger, cliente d'Aquanimaux

Les avantages écologiques convainquent également plusieurs propriétaires de recourir à ce service. Contrairement à la crémation, l'aquamation n'émet aucun CO 2 dans l'atmosphère. De plus, la solution alcaline peut être déversée sans danger dans la nature, soutient l'entreprise sur son site Internet.

Pour plusieurs, le recours à l'aquamation est surtout une manière de passer à travers un deuil important.

