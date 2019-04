Inondations : ce que vous devez savoir lundi matin en Outaouais et dans l'Est ontarien

Alors qu'une nouvelle semaine commence, les impacts des inondations dans la grande région de la capitale canadienne se font sentir. Des routes, des bureaux et des écoles sont fermés et des trajets d'autobus sont déviés, entre autres. Voici ce que vous devez savoir lundi matin.

Le niveau de la rivière des Outaouais devrait atteindre une pointe historique au-delà de celle de 2017 d'ici mardi ou mercredi, a indiqué la Commission de planifications de la régularisation de la rivière des Outaouais, dans sa plus récente mise à jour.

Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, a demandé aux citoyens d'éviter le plus possible de circuler sur les routes lors d'une conférence de presse, dimanche.

Par ailleurs, la ministre de la Sécurité publique du Québec, Geneviève Guilbault a annoncé, dimanche, que les bureaux du gouvernement du Québec seront fermés lundi à Gatineau. Toutefois, les employés fédéraux et municipaux pourraient devoir se rendre au bureau. Certains ministères encouragent le télétravail lorsqu'il est possible. Il est recommandé de contacter un superviseur.

Écoles fermées en Outaouais

La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais n'ouvrira pas les quatre écoles suivantes avant jeudi : l'École des Petits-Ponts (tous les pavillons), l'École secondaire Sieur-de-Coulonge, le Centre Pontiac, de même que le Centre de formation professionnelle Pontiac. Par ailleurs, toutes les écoles du secteur de la Vallée-de-la-Gatineau seront ouvertes, tout comme les centres de l'Éducation aux adultes et de la formation professionnelle. Certains circuits d'autobus pourront être annulés à cause des entraves routières.

À la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées, les écoles primaires Providence, Saint-Coeur-de-Marie/J.-M. Robert ainsi que l'école secondaire Louis-Joseph Papineau seront fermées lundi, et probablement mardi, puisque le pont de la municipalité de Saint-André-Avellin est submergé.

À la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais, l’Immeuble Sainte-Marie de l’École de la Vallée-des-Voyageurs et son service de garde seront fermés le lundi et mardi, mais l’Immeuble Notre-Dame-de-la-Joie et son service de garde seront ouverts.

La Commission scolaire des Draveurs tient à informer la population de son territoire que tous ses établissements demeurent ouverts le lundi 29 avril. Des parcours d'autobus peuvent être déviés.

La Commission scolaire Western Quebec a annoncé que l'école primaire Oonslow est fermée lundi et mardi, mais que toutes les autres écoles demeurent ouvertes.

Rues fermées à Ottawa

La traverse des Chaudières est fermée depuis dimanche matin jusqu’à nouvel ordre. Une signalisation est installée à l'intersection des rues Eddy et Laurier, à Gatineau, ainsi que sur la rue Booth, près de la promenade Sir-John-A.-Macdonald, à Ottawa.

Les trajets d’autobus 44 et 105 d’OC Transpo utiliseront le pont du Portage.

Le trajet 16 évite le parc Britannia et le centre Ron Kolbus, effectuant un arrêt au chemin Britannia à l’est du parc.

La route Ivy Acres est fermée à l’est de la route secondaire Ritchie en raison d'un ponceau effondré.

La route Trim Road est fermée à l'intersection du boulevard Jeanne-D'Arc.

La route Grandview est fermée à l'angle de l'avenue Carling.

La route Greenland est fermée de l'avenue Armitage à la route Rock Forest.

La promenade Len Purcell E. est fermée du chemin Whistler au chemin Fireside.

La partie nord de la rue Churchill Nord est fermée.

L'avenue Selby est fermée de la rue Churchill à l'avenue Royale.

Des sections des routes March Valley et Mohrs sont maintenant rouvertes.

Cumberland

La ruelle du Boisé est fermée.

La partie nord de la route Armstrong est fermée au nord de la route Phillip.

La ruelle Leo est fermée.

Le traversier entre Rockland et Thurso ainsi que le traversier Bourbonnais entre Masson-Angers et Cumberland sont fermés.

Le traversier de Quyon est ouvert.

Rues fermées à Gatineau

Le ministère des Transports du Québec a fermé toutes les bretelles d’accès et de sortie de l’autoroute 50 pour la rue Saint-Louis, avec une voie de contournement le long du boulevard de la Gappe.

Le pont Alonzo-Wright entre le boulevard La Vérendrye et la route 105 est consacré à la circulation en direction ouest entre 5 h 30 à 9 h 30 et en direction est de 15 h à 18 h 30.

Les automobilistes sont priés de ralentir au boulevard Fournier, où des équipes sont à pied d’oeuvre avant les pluies de vendredi et où seulement une voie est ouverte dans chaque direction.

Le pont Boyes est fermé le long du boulevard Saint-René Est entre le boulevard Lorrain et la rue Boyes, ce qui veut dire que le boulevard Saint-René est ouvert à la circulation locale seulement entre la montée Dalton et le boulevard Lorrain.

Pointe-Gatineau

Rue Saint-Louis est fermée entre le boulevard de la Gappe et la rue Moreau.

Rue Moreau est fermée de la rue Saint-Louis jusqu’à la rue de Pointe-Gatineau.

Boulevard de la Gappe au sud de la rue Carmen.

Rue René.

Rue Blais.

Rue Ernest-Charron.

Rue Saint-François-Xavier.

Rue Oscar.

Rue Adélard.

Rue Corriveau.

Rue Olida.

Rue Oxford.

Rue Carmen.

Ruelle du Como.

Rue du Prince-Albert.

Rue Jacques-Cartier est fermée entre la rue Saint-Louis jusqu’à la rue des Montgolfières; une autre section est fermée à l’ouest de la rue Saint-Louis à la rue Joseph-Bélanger.

Lac Beauchamp

Rue Riviera.

Rue Saint-Sauveur.

Une majeure partie de la rue Campeau.

Rue de Vimy.

Une partie de la rue Notre-Dame près du ruisseau Wabassee.

La section sud de la rue Sanscartier.

La partie sud de la rue Saint-Denis.

Rue Glaude au sud de la rue Saint-Sauveur.

Les rues Saint-Patrice et Saint-Paul entre les rues Saint-Sauveur et Riviera.

Rue de Versailles et la rue Sabourin entre la rue Watt et le boulevard Hurtubise.

Boulevard Hurtubise.

Masson-Angers

Chemin du Fer-à-Cheval.

Rue Gabriel-Constantineau.

Rue Victor-Charlebois.

Rue du Ruisseau au sud de la rue Lasalle.

La partie sud du chemin du Quai au terminus du traversier.

Aylmer

Rue Lamoureux à l’ouest de la rue Dorion.

Chemin Fraser au sud de la rue du Minervois ainsi qu’entre la rue Jacques-Philion et la rue des Grand-Châteaux.

Rues de Gatineau à circulation locale

Rue Saint-Louis entre la rue de Picardie et le boulevard de la Gappe, ainsi qu’entre la rue Rodolphe et la rue Moreau.

Rue Jacques-Cartier entre la rue de la Baie jusqu’à la rue des Montgolfières.

Rues Saint-Patrice, Saint-Paul, Glaude et Saint-Denis entre la rue Saint-André et Saint-Sauveur.

La rue Notre-Dame entre la rue Monseigneur-Lemieux et la rue Chamberland

Une partie de la rue Campeau au sud de la rue Notre-Dame.

Rues Hemlock, Pine, Butternut et Saratoga au sud de la rue Juniper.

Rues Forest et René-Thérien au sud de la rue Arbutus.

Rue Riverview au sud de l’Allée Higgerty.

Chemin Queen's Park entre la rue de Corail et la rue du Triathlon.

Une carte interactive est disponible sur le site Internet de la Ville.

Rues fermées dans l’Est ontarien

La route 17 dans l’est de Rockland est fermée jusqu’à nouvel ordre, entre les rues Laporte et Chamberland.

Pembroke

Les rues Albert et Alexander au nord de la rue Lake.

La rue Doren entre les rues Miller et McGee.

La rue McGee de la rue Murray à la rue Doren

La rue D'Arcy entre les rues Murray et Doren.

La rue Murray au sud de la rue McGee.

Rues fermées en Outaouais

Pontiac

Chemin Anne.

Chemin Bord-de-l'eau.

Chemin Bronson-Bryant à la rue Clarendon et à la concession 2.

Chemin Bruce.

Chemin Cain.

Une partie du chemin Dion.

Chemin du Lac.

Chemin Eardley Masham.

Chemin Ferry.

Chemin Gauvin.

Chemin Gold Mine à la concession 5.

Chemin Mohr.

Chemin Mulligan.

Des parties du chemin Murray.

Chemin Proven entre Beaudoin et la concession 6.

Chemin Rivière entre le chemin Mulligan et la route 148.

Chemin Smith.

Les chemins Westbrook et Vieille-Pompe sont ouverts mais à éviter.

Val-des-Monts

Chemin de la Montagne à l’angle du chemin du Moulin.

Rue de la Pineraie à la hauteur du ponceau

Chemin Saint-Pierre à l’ange de la rue Dwyer,

Chemin Taylor.

Chemin Whipple à la hauteur du chemin de La Blanche.

Chemin Brunke à la hauteur du pont.

La partie nord du chemin des Cavernes.

Chemin de la Colline à l’angle du chemin de l'Orme.

Le chemin de l'Église est interdit aux véhicules lourds.

Chemin de Prêtre.

Chemin de la Truite à la hauteur du pont.

Mont-Laurier

Rue Fortier entre la rue Achim et la rue Laviolette. Circulation locale seulement.

Rue Achim. Circulation locale seulement.

Chemin de la Presqu'île. Circulation locale seulement.

Montée Lanthier sur la rive ouest du lac des Îles. Circulation locale seulement.

Chemin de Ferme-Rouge. Circulation locale seulement.

Chemin du Lac-de-la-Dame après la dernière résidence.

Saint-André-Avellin

Le pont qui enjambe la rivière Petite-Nation sur la rue Principale, qui fait partie de la route 321, est fermé.