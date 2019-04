Un programme de suivi des tiques s’étend au Nouveau-Brunswick

Un outil qui aide le public et les chercheurs à savoir où se trouvent les tiques, un insecte potentiellement porteur de la maladie de Lyme, est maintenant étendu au Nouveau-Brunswick.

Lorsque les gens découvrent une tique, ils peuvent la photographier et téléverser l’image sur le site Internet eTick.ca.

Des chercheurs envoient par la suite un message à ces personnes pour les informer sur l’espèce qu'ils ont découverte et sur ce qu’ils devraient faire en cas de risque pour la santé publique.

Le programme a été créé par Jade Savage, professeure de biologie à l’Université Bishop’s, au Québec.

Beaucoup de gens ne savent pas quoi faire quand ils trouvent une tique, et sur Internet l’information n’est pas facile à trouver, explique Mme Savage. Son groupe dirige les gens vers les ressources appropriées dans leur province respective, souligne-t-elle.

Le site eTick.ca comprend une carte indiquant à quel endroit les spécimens de tiques ont été découverts. La carte comptait deux points au Nouveau-Brunswick, lundi matin.

Le projet a fait ses débuts au Québec en 2017. Il s’étend maintenant à l’Ontario et au Nouveau-Brunswick. Il aide les chercheurs à savoir où se trouvent les diverses espèces de tiques, et il informe « rapidement » le public en la matière, ajoute Jade Savage.

La maladie de Lyme

La maladie de Lyme peut être transmise par les tiques à pattes noires infectées. Si elle n'est pas traitée, cette affection très sérieuse peut causer de violents maux de tête, des douleurs musculaires et articulaires, des troubles cardiaques et neurologiques, et de l'arthrite.

Les symptômes se manifestent souvent par une éruption cutanée en forme de cible autour de la zone de la morsure, par de la fièvre et des frissons, des douleurs musculaires et articulaires et de la fatigue.

Précautions à prendre :

Portez des pantalons longs quand vous marchez dans des sentiers, dans les bois ou dans des herbes hautes, en milieu urbain comme à la campagne;

Appliquez sur vous un chasse-moustiques, car ce genre d’écran protecteur est aussi efficace contre la tique;

Prenez l’habitude de vérifier sur vous et vos animaux de compagnie la présence de tiques après avoir passé du temps dehors;

Si vous êtes piqué par une tique, retirez-la doucement de votre peau à l’aide d’une pince.

L'insecte peut être porteur de la maladie de Lyme s'il a piqué un animal atteint. Une tique infectée peut contaminer un être humain si elle reste attachée sur sa peau pendant environ 24 heures.