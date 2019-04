737 MAX : WestJet doit suspendre certains vols

Le transporteur aérien WestJet a annoncé des annulations et des changements d'horaires sur certains de ses itinéraires, alors que l'entreprise s'adapte à la suite de la suspension des vols des appareils 737 MAX de Boeing.

Les vols directs entre Halifax et Paris ont été annulés pour la période allant du 3 juin au 2 août. WestJet a fait savoir que les voyageurs devraient passer par Calgary pour y prendre un avion Dreamliner à destination de la capitale française, ou utiliser les services d'un transporteur partenaire à partir de Toronto, Montréal ou New York.

Les vols entre Edmonton et Ottawa, ainsi qu'entre Edmonton et Montréal, sont aussi suspendus pour la majorité du mois de juin, et la compagnie a précisé que les voyageurs transiteraient plutôt par Calgary ou Toronto, toujours à bord de ses avions.

Enfin, le service entre Toronto et Kelowna, en Colombie-Britannique, ainsi qu'entre Vancouver et Regina, sera également annulé pendant cette même période.

Transports Canada a interdit de vol les 737 MAX dans l'espace aérien canadien dans la foulée d'une démarche internationale découlant de l'écrasement mortel d'un avion d'Ethiopian Airlines, le 10 mars.

S'exprimant par voie de communiqué, WestJet a indiqué avoir modifié les durées des vols de certains trajets, ou plutôt choisi d'effectuer moins de vols en utilisant des avions plus grands, mais qu'il était aussi nécessaire de suspendre un petit nombre de trajets lorsqu'il était impossible d'utiliser des appareils de remplacement.

« Bien que le MAX représentait plus de 1000 départs mensuels pour notre calendrier de juin, nous avons pu couvrir plus de 700 de ces vols en utilisant d'autres avions », a ainsi mentionné dimanche le chef des opérations, Jeff Martin, sur le site Web de l'entreprise.

Selon M. Martin, WestJet n'entend pas annuler définitivement les trajets touchés, et reprendra les vols dès que possible.

Un avion critiqué

Le ministre canadien des Transports, Marc Garneau, a fermé l'espace aérien canadien aux 737 MAX le 13 mars, à la suite de craintes liées à l'écrasement du vol 302 d'Ethiopian Airlines, un accident lui-même similaire à l'accident mortel d'un vol de Lion Air survenu le 29 octobre au large de l'Indonésie. Au total, les deux événements ont entraîné la mort de 346 personnes.

WestJet utilisait 13 appareils MAX 8 lors de la suspension des vols, mais dit ne pas avoir l'intention d'annuler sa commande de 37 avions supplémentaires.

Air Canada, où quelque 24 MAX 8 représentent environ 10 % de sa flotte de 243 appareils, a fait savoir la semaine dernière qu'elle a « protégé 96 % des vols prévus » en adoptant des mesures allant de la consolidation de vols via des avions plus grands au prolongement de la location d'avions qui devaient être retirés de sa flotte.