Les initiatives se multiplient dans la Mitis pour rassembler et impliquer les jeunes et les moins jeunes. Trois projets de jardins pédagogiques iront de l'avant dans la Mitis, bénéficiant d'une subvention de plus de 30 000 $ pour leurs activités de la prochaine année. De quoi nourrir l'intérêt grandissant de la population pour les initiatives vertes. Le reportage de Maya Arseneau.