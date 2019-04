Inondations: situation critique à Fort-Coulonge et Mansfield-Pontefract

À l'ouest de Gatineau, les communautés de Mansfield-et-Pontefract et de Fort-Coulonge doivent non seulement faire face aux frasques de la rivière des Outaouais, mais aussi au débordement de la rivière Coulonge. Aux dires des autorités municipales, plusieurs maisons sont des pertes totales.

Jusqu'à maintenant, 232 résidences ont dû être évacuées. Plusieurs autres maisons ont de l'eau dans leur sous-sol. Certains résidents ont affirmé avoir aperçu une grande partie d'un chalet flotter sur la rivière Coulonge, samedi matin.

Nicolas Jolin, un résident de Mansfield-et-Pontefract, a soutenu que la situation est unique. Il a rapporté que même ses grands-parents n’ont jamais vu ça en 80 ans.

Ça fait peur, ça monte assez vite. C’est triste pour bien des gens. Nicolas Jolin, résident de Mansfield-et-Pontefract

Le niveau des eaux devrait continuer d’augmenter jusqu'à mardi. On prévoit une montée de 36 centimètres, ce qui est particulièrement problématique pour les infrastructures de Fort-Coulonge. Une vingtaine de militaires ont construit des digues de sable pour protéger les maisons les plus à risque.

Si l'eau venait à traverser la rue Baume, le réseau d'égouts ne tiendrait probablement pas le coup, ce qui forcerait l'évacuation complète du village, selon les autorités. Pour l'instant, le maire de Fort-Coulonge, Gaston Allard, préfère demeurer positif.

Gaston Allard, le maire de Fort-Coulonge, invite les gens à garder leur calme. Photo : Radio-Canada

On ne peut pas contrôler ce que Dame Nature va faire. Par contre, on peut contrôler nos efforts collectifs pour être capable de limiter les dommages le plus possible , a-t-il dit en entrevue.

C’est important de rester dans le calme et de fonctionner comme une unité. D’après moi, on va passer à travers. Gaston Allard, maire de Fort-Coulonge

Les maires des municipalités de Mansfield-et-Pontefract et de Fort-Coulonge rappellent qu'il faut éviter de se promener dans les zones sinistrées et modérer l’utilisation du réseau d’égouts en réduisant sa consommation d'eau.

