Laval se mobilise pour lutter contre la montée des eaux

Plusieurs étaient déjà sur place quand la corvée a débuté, à 9 h. L'objectif : remplir le plus de sacs de sable possible.

Véronique Blais reconnaît qu'elle aurait pu rester chez elle. « Mais je ne pouvais pas faire autrement que de venir pour donner un coup de main », explique-t-elle.

Ce qui l'a poussé à sacrifier son dimanche de congé? « Le besoin de venir aider, de contribuer à quelque chose de plus grand. »

Je pense qu'en se tenant la main, tout le monde, on peut aider à changer les choses. Véronique Blais, bénévole

L'action se déroulait derrière l'aréna Hartland-Monahan, près du Centre Accès, dans le secteur Laval-Ouest. Au fur et à mesure que les fournisseurs de la Ville venaient déverser des chargements de sable en vrac sur le terrain, des bénévoles utilisaient les pelles qu'ils avaient eux-mêmes amenées pour remplir des sacs de sable, qui étaient ensuite chargés sur des palettes et amenés dans l'un des huit sites de distribution de la municipalité.

Des dizaines de jeunes ont participé à la corvée. Photo : Radio-Canada / Hugo Boivin

Car les besoins ne faiblissent pas. Le plus récent bilan de la municipalité fait état de 600 résidences isolées, 150 maisons inondées et 52 familles évacuées, dont 11 ont été prises en charge par la Croix-Rouge.

Actuellement, sur les berges de la rivière des Prairies et de la rivière des Mille Îles, la situation demeure relativement stable. L'eau devrait monter quelque peu dans les prochains jours, mais moins que prévu, selon les estimations reçues dimanche. Cette nouvelle a ragaillardi les employés de la Ville, épuisés après plusieurs jours de lutte contre les éléments.

Dans un point de presse tenu dimanche après-midi, le maire Marc Demers, qui a déclaré l'état d'urgence il y a déjà 10 jours, a offert ses remerciements aux bénévoles qui se sont déplacés dimanche pour donner un coup de main aux cols bleus.

Le premier magistrat de la Ville a toutefois répété à quel point il était vital de suivre les consignes des autorités, déplorant que sur l'île Verte, 20 des 22 familles visées par un avis d'évacuation lancé samedi soir n'aient toujours pas quitté leur demeure.

« Les gens sont dans une réalité où ce qu'ils s'attendent à un certain niveau de service de la société, mais là, on n'est plus capable de les fournir à cause de la situation », a-t-il expliqué. « Et dans ce sens-là, on demande aux citoyens : "Ne prenez pas de chance avec votre santé. Ne prenez pas de chance avec le bien-être de votre famille et quittez les lieux." »

Envoyer mes policiers, mes pompiers en situation d'urgence, présentement, c'est risqué. Pierre Brochet, chef de la police de Laval et coordonnateur de la sécurité civile

La situation est particulièrement précaire dans l'archipel des Îles-Laval, qui comprend quatre îles – l'île Bigras, l'île Pariseau, l'île Verte et l'île Ronde –, d'autant plus que le seul pont qui les relie au reste de la ville est en reconstruction, et que le niveau de l'eau menace le pont temporaire construit pour permettre l'accès aux îles durant les travaux.

Ce pont a été fermé à la circulation jeudi, et depuis samedi matin, les piétons ne peuvent pas non plus l'emprunter. Une navette ferroviaire d'exo, le Réseau de transport métropolitain, représente, dans les faits, le seul lien terrestre entre les quatre îles et le reste de la municipalité.

Environ 400 foyers résident dans les Îles-Laval.