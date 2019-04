Des francophones primés aux Rosies 2019

Des productions francophones ont été récompensées à l'occasion de la 45e cérémonie de remise des prix « Rosies » de la télévision et du film de l'Alberta 2019 qui s'est tenue samedi soir au Centre des congrès d'Edmonton.

Steve Jodoin, le coproducteur et animateur de la série albertaine francophone Cow-boy urbain (Nouvelle fenêtre) , des productions Loft, a reçu un prix Rosie pour son rôle d'animateur dans l'épisode numéro 1, intitulé Une histoire de famille.

Ça fait vraiment chaud au coeur! Steve Jodoin, coproducteur et animateur de « Cow-boy urbain ».

Les productions Loft avaient déjà reçu un prix Rosie en 2017 pour le documentaire The Secret Life of Pianos (La vie secrète des pianos) de Sergio Olivares. Mais pour Steve, cette nouvelle récompense a une touche plus personnelle. « C’est un projet qui est dans ma tête depuis peut-être 10 ans, dit-il. Aussi recevoir ce prix avec cette série, c’est… C’est un peu la cerise sur le sundae! »

Des chevaux et des voitures

D'autres productions francophones ont également été primées à l'occasion de ces prix de la télévision et du film de l'Alberta 2019. Matt Gillespie, Stephan Gabriele et Peter Hays, de l’entreprise de production Joe Media group, ont reçu le prix de la meilleure série d'informations ou de style de vie, pour un épisode de la série Histoires de chars, qui relate la vie des passionnés de voitures de collection.

Steve Jodoin a découvert la vie des ranchers de l'Ouest dans la série Cowboy-urbain Photo : Productions Loft

Stephan Gabriele, le créateur de la série, a beau avoir quitté la boîte de production depuis plusieurs mois maintenant, il se souvient très bien de l'épisode qui a reçu les honneurs samedi soir.

« Histoires de chars a toujours voulu parler des voitures, mais c'est la relation avec les voitures qui prime, souligne le producteur, lui-même passionné d’automobiles. Dans cet épisode, les deux propriétaires connaissaient chacun vraiment bien leur auto, mais aussi toute l’histoire de la marque, en l’occurrence, Lincoln continental et Lotus. »

La voiture était un membre de la famille Stephan Gabriele, le créateur de la série « Histoires de chars »

Au total, 57 prix ont été décernés lors de cette soirée qui a marqué le 45e anniversaire des Rosies.

Retrouvez la liste complète des gagnants des Rosies 2019, ici (Nouvelle fenêtre) .