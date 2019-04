Un ancien motel transformé en logements abordables pour des sans-abri

L'ancien motel Barr's à Barrie, transformé en 12 unités de logement, accueille ses premiers résidents cette semaine. Le projet vise à offrir un lieu stable et sécuritaire pour sortir des gens de l'itinérance chronique.

Après un an et demi d'efforts, et plusieurs délais liés à la construction, le projet se concrétise finalement.

Jeannie Pepin, coordonnatrice et intervenante pour l'organisme Redwood Park Communities, a hâte de voir les résidents s'installer dans leur nouveau chez-soi.

Jeannie Pepin met la pâte aux derniers préparatifs pour compléter chaque appartement. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Ratel

Mon objectif ultime est que les gens se sentent à l'aise de venir partager leurs histoires avec moi, juste pour pouvoir les aider à parler de leur situation. Jeannie Pepin, coordonnatrice pour Redwood Park Communities

Le logement comprend une cuisinette et une salle de bain complète.

Une attention particulière a été prêtée à la décoration pour rendre les lieux chaleureux. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Ratel

Mme Pepin espère que dans ce contexte, les gens se sentiront à l'aise et qu'ils n'hésiteront pas à se confier.

Les organismes Redwood Park Communities et Busby Centre ont collaboré pour mettre sur pied le projet, qui a été financé en grande partie par le gouvernement provincial.

Les rénovations doivent encore être finalisées dans l'espace commun. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Ratel

Brandon Day, fondateur de Community Builders, a coordonné chaque étape de la construction, avec l'aide de dizaines de bénévoles. Il souligne le caractère communautaire du projet.

Le fondateur de l'organisme Community Builders, Brandon Day Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Ratel

D’ailleurs, il espère que cette initiative fera boule de neige.

Chaque ville a son propre motel abandonné qui peut être transformé pour redonner espoir. Brandon Day, fondateur de Community Builders

L'ancien motel, qui s'appellera désormais Lucy's Place, offrira aussi des services de soutien 24 heures par jour et les résidents seront dirigés vers les ressources nécessaires pour faciliter leur réinsertion sociale.

Avec des informations de Marie-Hélène Ratel