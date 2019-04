Au Salon de l'habitation pour découvrir les nouveautés sur le marché

Les nouvelles technologies permettent parfois de faciliter le travail de certaines entreprises. C'est le cas pour Novo Toiture qui, depuis peu, utilise un drone afin de présenter une vue aérienne du toit de leurs clients.

Le directeur de l'entreprise pour l'ouest de l'Abitibi, Christian Matte, assure ne plus avoir besoin de monter sur le toit pour faire une soumission.

Pour pouvoir faire les inspections avec nos clients, montrer au sol de quoi a l'air leur toit, [...] on monte le drone dans les airs, prends des photos, ça sort nos mesures, c'est vraiment une technologie qui nous permet de gagner en vitesse et en santé et sécurité , dit-il.

Christian Matte de l'entreprise Novo Toiture était présent au Salon de l'habitation de l'Abitibi-Témicamingue. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Selon Christian Matte, le drone leur permet aussi d'être encore plus précis.

On a un drone avec une caméra thermique. Notre inspecteur en bâtiment va pouvoir voir avec ça les pertes de chaleur. Christian Matte, codirecteur de Novo Toiture

Le propriétaire de Le Pro du Scellant, Michael Larose, présentait, quant à lui, son nouveau produit. Il s'agit d'un macadam de couleur qui peut remplacer l'asphalte dans les rangs ou les entrées résidentielles.

On a 70 % d'économies comparativement aux pavages conventionnels, on a la couleur beige, blanche et noire de disponible, dit-il. C'est fait pour installer sur une cour de gravier, on compacte, on nivelle puis on applique le macadam.

Les panneaux solaires avaient aussi leur place au Salon de l'Habitation. Ils ne sont pas nouveaux, mais gagnent des adeptes dans la région.

Le copropriétaire de Str A-T énergie, Charles Prévost, estime en faire l'installation dans une cinquantaine de maisons, chalets ou camps de chasse chaque année.

Il y a un retour sur l'investissement d'environ 18 ans, donc les gens sont conscients qu'il y a un coût initial important, mais ils sont consciencieux de notre planète et de notre avenir. Charles Prévost, copropriétaire se Str A-T énergie,

Charles Prévost assure que les panneaux solaires sont très efficaces dans la région.

En Abitibi, on est privilégiés, on croirait que c'est l'hiver perpétuel, mais on a le deuxième meilleur taux d'ensoleillement au Canada, fait-il savoir. Donc il ne faut pas se laisser décourager par l'hiver. L'hiver est une très bonne saison pour le solaire parce que le ciel est clair en Abitibi et on a la chance de ne pas avoir trop d'humidité dans l'air.

Marco Tremblay de la compagnie OsBlock discute avec des visiteurs du salon. Photo : Radio-Canada / jean-marc.belzile

La compagnie OsBlock a aussi présenté lors de l’événement une nouvelle technologie qui permet de construire les murs d'une maison avec des blocs qui contiennent déjà le bois ainsi que l'isolant intérieur et extérieur.

Le président Marco Tremblay parle d'un produit clé en main, puisque les clients n’ont qu’à faire le montage qui fonctionne comme un système de blocs Légo pour adultes .

Ça répond à un besoin parce que les gens veulent se construire eux-mêmes puis les entrepreneurs ont moins de casse-tête à commander du stock puis en plus il n'y a pas de pertes sur un chantier , dit-il.

Selon l'organisation, plus de 4000 personnes ont visité le Salon de l'Habitation en fin de semaine.