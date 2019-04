Dernière ligne droite du Valour FC avant sa première rencontre

Une fois n’est pas coutume, c’est sur le terrain de l’école Dakota Collegiate que les hommes de Rob Gale ont mené leur entraînement après être revenus d'un stage en République dominicaine qui visait à solidifier le groupe. Les joueurs sont à quelques jours de chausser les crampons pour la première fois dans le cadre du championnat.

« Maintenant, on est dans le rush final, indique Patrick Di Stefani, l’entraîneur des gardiens. Ce matin nous avions une pratique assez lourde, demain ce sera plus léger. Beaucoup de phases de jeu, mais si vous n’êtes pas prêt deux jours avant, vous ne serez jamais prêts »,

« On sent la pression, mais on aborde les matchs un par un sans penser au match à la maison, dit-il. C’est un match à la fois, et le premier qui est devant nous c’est Victoria qu’il faut gagner comme les autres. »

Parmi les joueurs, le franco-ontarien Raphael Garcia fait son entrée dans le monde du soccer professionnel. Il confie que c’est un rêve qui se réalise, mais dit garder la tête froide.

« On se sent bien, physiquement on est plus prêt que jamais, on a fait une grosse avant-saison à Punta Cana (République Dominicaine, NDLR) et dans le froid de Winnipeg. On a été à travers toutes les températures et maintenant il ne reste plus que quelques ajustements tactiques et on va être prêt pour le match contre Victoria », indique le jeune joueur.

La première rencontre du championnat a eu lieu entre le Forge FC d’Hamilton et le York 9 et s’est soldée sur la marque de 1-1.

Le premier match à domicile du Valour FC aura lieu le samedi 4 mai contre Edmonton FC au stade Investors Group.