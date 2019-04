Plusieurs écoles fermées au Québec lundi à cause des inondations

Une vingtaine d’écoles dans sept commissions scolaires n'ouvriront pas leurs portes lundi matin, a annoncé le ministère de l’Éducation.

À la Commission scolaire Seigneurie des Mille-Îles, six écoles seront fermées : les écoles des Lucioles, des Grands-Vents, des Perséides – incluant le pavillon des Primevères –, du Grand-Pommier, Horizon-du-Lac, ainsi que l'école secondaire Liberté-Jeunesse. Aucune école n'a toutefois été inondée. L'école Rose-des-Vents sera ouverte, mais les élèves demeurant dans le secteur sud de l'autoroute 640 n'auront pas de transport scolaire.

Sur le site de la commission scolaire, on indique également que le transport scolaire sera interrompu pour les municipalités de Pointe-Calumet et de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, au sud du chemin d'Oka à Deux-Montagnes et au sud de l'autoroute 640 à Saint-Joseph-du-Lac.

La Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys a de son côté annoncé la fermeture de l'école primaire Saint-Gérard de Pierrefonds. La circulation routière est impossible dans le secteur et la crue des eaux pourrait atteindre une partie du terrain de l'école.

Difficile de circuler en Outaouais

La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais n'ouvriront pas les quatre écoles suivantes avant jeudi : l'École des Petits-Ponts (tous les pavillons), l'École secondaire Sieur-de-Coulonge, le Centre Pontiac, de même que le Centre de formation professionnelle Pontiac. Par ailleurs, toutes les écoles du secteur de la Vallée-de-la-Gatineau seront ouvertes, tout comme les centres de l'Éducation aux adultes et de la formation professionnelle. Certains circuits d'autobus pourront être annulés à cause des entraves routières.

À la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées, les écoles primaires Providence, Saint-Coeur-de-Marie/J.-M. Robert ainsi que l'école secondaire Louis-Joseph Papineau seront fermées lundi, et probablement mardi, puisque le pont de la municipalité de St-André Avelin est submergé.

À la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, les écoles Dansereau et St-Martin à Grenville seront fermées puisque l’on craint une rupture du barrage de Grenville-sur-la-Rouge.

À la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais, l’Immeuble Sainte-Marie de l’École de la Vallée-des-Voyageurs et son service de garde seront fermés le lundi et mardi, mais l’Immeuble Notre-Dame-de-la-Joie et son service de garde seront ouverts.

Par ailleurs, en Beauce, la Commission scolaire de la Beau Etchemin signale que les écoles Monseigneur-Feuiltault, Maribel et l’Accueil de Scott seront fermées lundi, tout comme leurs services de garde.

Certaines commissions scolaires dont les écoles demeureront ouvertes invitent toutefois les parents à faire preuve de prudence lorsqu’ils conduiront leurs enfants lundi matin.