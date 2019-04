Le chemin est difficile pour ceux qui tentent de remplacer Greyhound dans l’Ouest canadien

Six mois après la fin des activités de l’entreprise d’autocars Greyhound au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique, les compagnies de transport qui tentent de remplir le vide rencontre de nombreux défis.

De l’aveux même de celles-ci, les services offerts sont encore loin de se comparer à ce qu’offrait Greyhound.

La compétition est féroce sur les trajets populaires, mais les itinéraires éloignés avec moins de passagers ne sont souvent pas desservis ou reçoivent un service moins fréquent. De plus, ils ne sont souvent pas adaptés aux besoins spéciaux.

« Avec Greyhound, les passagers n’avaient qu’un seul billet d’une seule compagnie à acheter peu importe leur destination finale. Maintenant, c’est plus compliqué. Les clients doivent construire eux-même leur itinéraire », fait remarquer le directeur du développement des affaires pour l’entreprise Pacific Western Transportation, John Stepovy.

Depuis la disparition de Greyhound du paysage de l’Ouest canadien, la compagnie basée à Calgary a augmenté le nombre de ses trajets. Elle dessert maintenant le nord de la Colombie-Britannique dont Prince Rupert et Dawson Creek.

Pacific Western Transportation a également une plus grande offre en Alberta grâce à une aide gouvernementale qui lui permet d’offrir du transport entre Edmonton et Camrose ainsi que Lethbridge et Medicine Hat.

Reste que la fin des activités de Greyhound a rendu beaucoup plus difficile, voir même impossible, de trouver des trajets reliants certaines localités, l’entreprise étant l’unique transporteur qui reliait l’Ouest canadien de Victoria à Winnipeg.

Compétition féroce

Plusieurs compagnies de transports espéraient tirer leur épingle du jeu après le départ de Greyhound, mais la plupart y parviennent difficilement.

Par exemple, en Alberta, trois compagnies se disputent le trajet entre Edmonton et Grande Prairie, une route qui n’était autrefois desservie que par Greyhound.

Rider Express, une entreprise basée à Regina qui offrait des services en minibus pour de courts trajets en Saskatchewan a tenté de remplir le vide laissé par Greyhound en ajoutant à sa flotte six autocars pour des trajets plus longs interprovinciaux.

Rider Express est une entreprise basée à Regina en Saskatchewan. Elle reprend certains services abandonnés par Greyhound. Photo : Colin Hall/CBC

Une expérience qui n’a pas porté fruit, admet le propriétaire, Firat Uray.

Le professeur d’économie des transports à l’Université du Manitoba, Barry Prentice, n’est pas surpris de voir autant de compagnies rencontrer des difficultés.

« Les services d’autocars dans l’Ouest doivent maintenant compétitionner avec des compagnies aériennes à faible coûts », fait-il remarquer.

Avec des informations de La Presse canadienne