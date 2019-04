Des parents de la Matanie impatients d'avoir des places en garderie

Une centaine de parents et d'enfants ont bravé la pluie dimanche matin pour manifester à Matane. Ils demandent au gouvernement des places en garderie pour la région.

Même si des places ont été promises dans quelques années, les organisateurs affirment que le besoin est criant maintenant.

Les manifestants marchent pour les 180 enfants qui attendent d’avoir une place en garderie.

Le gouvernement a bien promis 80 places en CPE pour septembre 2020, mais l’organisateur de la marche, Keven Tremblay, estime que pour ses pairs et lui, c’est trop tard.

À la fin août, il va y avoir 13 poupons qui vont avoir besoin d’une place. 22 enfants au total. Donc le besoin qu’on a, c’est maintenant. Keven Tremblay, organisateur de la marche

Chacun manifeste à sa façon. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Certaines familles devront faire des choix difficiles s’ils ne trouvent pas de place pour leurs enfants rapidement.

Y’en a un des deux [parents] qui va devoir rester à la maison avec notre enfant si on n’a pas de places en garderie, ça fait que soit le Cégep perd un technicien en informatique, soit le CISSS du Bas-Saint-Laurent perd une ergothérapeute. Une manifestante

Les marcheurs en ont profité pour démontrer leur appui à la garderie les Minis Explorateurs qui est menacée de fermeture à cause de problèmes financiers. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Ces craintes sont accentuées par la menace de fermeture d'une garderie privée qui a des problèmes financiers. Une cinquantaine d’enfants la fréquentent chaque jour.

Québec refuse de l’aider, ce qui inquiète une mère de famille qui y fait garder ses enfants et qui participe à la marche. C’est inquiétant la situation, parce que justement on ne sait pas si on va continuer de travailler ou pas.

Les organisateurs ont prévu quelques discours d'encouragement. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le problème a des répercussions chez les employeurs, ce qui interpelle le maire Jérôme Landry qui a pris la parole devant le groupe.

Il faut trouver des solutions pour vous, mais aussi pour attirer de nouvelles familles en Matanie et attirer aussi des travailleurs donc c’est essentiel qu’on travaille tous ensemble.

Le député de Matane-Matapédia et chef par intérim du Parti québécois, Pascal Bérubé, en a profité pour fustiger le projet des maternelles quatre ans du gouvernement Legault.

La priorité présentement, quoi qu’en dise monsieur Legault, ce n’est pas les maternelles 4 ans dans la région de Matane, c’est vraiment des places en service de garde. On en a besoin maintenant!

Les marcheurs ont affronté la pluie et le froid. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le ministère de la Famille a répondu aux parents cette semaine que la seule solution envisagée demeure les places en CPE promises à Matane pour 2020.