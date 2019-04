Un philanthrope de la Colombie-Britannique poursuit Twitter

Un homme d'affaires et philanthrope de la Colombie-Britannique, Frank Giustra, engage une poursuite contre Twitter pour avoir publié ce qu'il appelle des micromessages « faux et diffamatoires ».

Fondateur de Lionsgate Entertainment et PDG du groupe Fiore, il est également membre du conseil d'administration de la Fondation Clinton.

Dans un avis de poursuite civile déposé à la Cour suprême de la Colombie-Britannique, M. Giustra, qui habite à West Vancouver, affirme avoir été victime d'une attaque ciblée sur Twitter de la part d'un groupe qui avait décidé de le diffamer à des fins politiques à partir de février 2015.

Selon lui, ces attaques se sont intensifiées lors des élections américaines de 2016.

D’après M. Giustra, un certain nombre de micromessages malveillants ont été publiés. On le qualifie de « corrompu », de « voleur meurtrier » et de « criminel ». Il était accusé d'être impliqué dans le « pizzagate », une théorie du complot de trafic sexuel d'enfants déboutés.

Des messages suggérant que M. Giustra reçoive deux « balles derrière la tête » ont également échappé à la surveillance de Twitter, selon les documents remis à la cour.

Frank Guistra, décoré de l'Ordre de la Colombie-Britannique en 2016, a lancé une poursuite contre Twitter. Photo : Gouvernement de la Colombie-Britannique

Il soutient avoir demandé plusieurs fois à Twitter de supprimer les publications. La société en a supprimé certaines, dit-il, mais négligé ou refusé d'en éliminer d'autres et elle continue de publier un « grand nombre » de « faux » et « diffamatoires » microbillets.

Aucune de ces allégations n'a été prouvée devant les tribunaux et Twitter n'a pas encore déposé de défense.

Twitter a refusé de commenter l'affaire.