« Évitez de prendre la route lundi », demande le maire de Gatineau

Il faut faire tout ce qu'on peut pour libérer le réseau routier , a-t-il indiqué lors d'un point de presse de la Ville de Gatineau dimanche après-midi.

M. Pedneaud-Jobin a incité les citoyens à faire du covoiturage, à travailler de la maison et à retarder leur départ pour désengorger le réseau à l'heure de pointe. Moins il y aura de voitures sur le réseau, mieux ce sera, a-t-il résumé.

Ce n'est pas juste pour demain, c'est vraiment pour les prochaines semaines. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

Ce sera au ralenti sur le réseau routier , a lancé Sophie St-Pierre, porte-parole pour la Société de transport de l'Outaouais (STO). On [vous] encourage à modifier [vos] habitudes de déplacement.

Le transport en commun doit être privilégié, selon Mme St-Pierre. La STO réfléchit d'ailleurs à la possibilité de rajouter des autobus sur son réseau.

Mme St-Pierre a expliqué que l'ensemble des routes étaient toujours praticables et que, pour cette raison, on ne comptait pas offrir gratuitement le service de transport en commun, comme ça avait été le cas lors des inondations de 2017.

Sur l'autoroute 50, la voie de droite qui avait été fermée plus tôt pourrait être rouverte, a annoncé le directeur régional du ministère des Transports, François Asselin. Cela respecte la priorité du ministère c'est-à-dire le maintien de la circulation sur le réseau.

Tous les acteurs présents lors du point de presse ont rappelé aux citoyens de vérifier sur les sites internet de la Ville, de la STO et du ministère l'état du réseau avant de prendre la route.

En matinée, la vice-première ministre, Geneviève Guilbault, a annoncé que les bureaux du gouvernement du Québec à Gatineau seraient fermés lundi pour éviter les déplacements et surcharges inutiles . Le gouvernement fédéral n'a toutefois pas fait d'annonce en ce sens. Questionné à ce sujet, le maire a indiqué que l'enjeu était la circulation et que cela ne requerrait pas de fermeture au fédéral.

La question du relogement

En matière de logement, on a un plan A, un plan B, un plan C. On y arrive , a assuré M. Pedneaud-Jobin. Un comité de relogement a été mis en place pour trouver des alternatives aux logements perdus lors des dernières catastrophes naturelles qui ont frappé la région.

Le directeur adjoint du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG), François Duguay, a également fait savoir qu'une « équipe spéciale inondations » était au travail et qu'une surveillance était assurée à toute heure du jour et de la nuit. Aucune plainte n'a été reçue concernant des vols à l'heure actuelle.

On a des équipes qui sont dédiées à la sécurisation des sites, principalement aux maisons inhabitées. François Duguay, directeur adjoint du Service de police de la Ville de Gatineau