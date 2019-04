Montréal prolonge l'état d'urgence jusqu'à jeudi en raison des inondations

Comme l'a annoncé la mairesse Valérie Plante après cette réunion, l'état d'urgence est donc prolongé d'au moins cinq jours, histoire de pouvoir compter sur des ressources matérielles et financières supplémentaires pour s'attaquer aux crues printanières particulièrement importantes de 2019.

« La fatigue est là », a reconnu Mme Plante, en tenant à féliciter les employés des trois arrondissements touchés, mais aussi les bénévoles et le personnel des services d'urgence, eux qui travaillent « sept jours sur sept ».

Plus tôt dans la journée, la première magistrate a indiqué, en entrevue à RDI, que les digues résistaient à la crue.

À Montréal, selon le dernier bilan d’Urgence Québec en début d’après-midi dimanche, 94 maisons étaient inondées, 49 maisons sont isolées et 55 personnes ont été évacuées.

« Dans la plupart des endroits, on a renforcé les digues, on les a augmentées également en prévision des prévisions originales qui étaient entre 30 et 60 mm [de pluie]. On est loin de cela, mais cela nous a permis de monter les digues. On a un bon jeu; elles sont solides. [Samedi], il y a une digue qui a été endommagée, mais on a pu la colmater très rapidement dans Pierrefonds-Roxboro », a-t-elle dit.

À Laval, le chef des services de police, Pierre Brochet, a précisé que 99 rues et 146 bâtiments étaient présentement inondées sur le territoire municipal. Entre 580 et 600 adresses sont également isolées par les flots.

Pour l'instant, 52 familles ont été évacuées, et 16 personnes ont été prises en charge par la Croix-Rouge.