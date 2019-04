Des finissantes du secondaire s'allient pour contrer la dépendance

L'évènement agrémenté de prestations de jeunes artistes locaux a permis de recueillir quelque 3000 dollars pour le Rond-point, tout en soulignant son importance dans la communauté septilienne.

Pour Émy Harrison, l'une des finissantes, le Rond-Point constitue une cause qui lui tient à coeur.

Trois finissantes de l'Institut d'enseignement de Sept-Îles (IESI) ont uni leurs efforts pour tenir un souper-bénéfice au profit du Centre d'intervention Le Rond-Point Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

La dépendance ici à Sept-Îles, c'est très, très important. C'est un sujet tabou, alors si on peut lui donner de l'attention, on va le faire. Émy Harrison, élève à l'Institut d'enseignement de Sept-Îles (IESI)

Le Rond-Point vient de fusionner ses départements pour rationaliser ses efforts contre les diverses dépendances : alcool, drogues, médicaments, jeu.

Et [nous ajouterons] bientôt la cyberdépendance, qu'on est en train de développer comme nouveau service d'aide , précise le directeur général, toujours en quête de ressources.

Jean-François Albert est directeur général du Centre d'intervention Le Rond-Point Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

La dépendance, la toxicomanie, c'est pas une cause qui est très, très sexy, qui est vendeur. Jean-François Albert, directeur général du Rond-Point

En relevant le défi, Anne-Sophie Bisson voulait joindre l'utile à l'agréable, dans le cadre d'un cours d'intégration à la vie en société.

On avait pour but de monter un projet, soit en entrepreneuriat ou monter vraiment une grosse organisation. Et on a décidé, dans le fond, d'organiser la soirée Rond-Point.

Un groupe de musiciens a prêté son concours pour égayer la soirée qui se déroulait au gymnase de l'Institut d'enseignement de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

On a des amis qui malheureusement sont là-dedans. C'est sûr que ça nous touche. Si on peut les aider dans un sens, on va le faire. Que ce soit par de l'argent ou du temps, c'est tout le temps pour une bonne cause , affirme-t-elle.

Le Rond-Point est encore mal connu, conclut le directeur : on y sert beaucoup plus que la soupe populaire.

Souvent on a un entourage qui est fort. Mais chez certaines personnes, l'entourage sera pas là. Il va y avoir une fragilité.

Le centre intervient avec toute cette sensibilité qu'il est important de maintenir dans la communauté septilienne.

Avec les informations de Djavan Habel-Thurton