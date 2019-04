Le lac Saint-Pierre toujours sous surveillance pour les prochains jours

La sécurité civile se montre optimiste en Mauricie et au Centre-du-Québec : les niveaux des cours d'eau demeurent élevés, mais la situation tend à se stabiliser depuis le début de la fin de semaine. Les yeux des autorités restent bien rivés sur le lac Saint-Pierre.

Le niveau pourrait grimper à 3,67 m d’ici dimanche soir, suivant l'effet des précipitations des derniers jours.

La sécurité civile s'attend à ce que les niveaux restent stables jusqu’à mardi et qu'ils commencent à baisser par la suite. L'eau devrait se retirer graduellement, ce qui pourrait prendre plusieurs jours, voire quelques semaines.

Si les prévisions se concrétisent, le lac Saint-Pierre devrait être à une hauteur de 3 mètres le 5 mai prochain, soit un peu au-dessus du seuil d’inondation mineure de 2 m 70.

Les autres cours d’eau sont plutôt stables, selon la sécurité civile qui note que la réaction des rivières aux précipitations et à la fonte des neiges a été moins pire que prévue.

Les températures fraîches ont été bénéfiques pour ralentir le ruissellement.

La route 349 fermée

La route 349 est partiellement fermée entre Saint-Paulin et Saint-Alexis-des-Monts pour une durée indéterminée, en raison d'une inondation.

La route 349 est partiellement fermée à Saint-Alexis-des-Monts. Photo : Radio-Canada / Sébastien St-Onge

Le ministère des Transports du Québec a prévu un détour par les routes 348 et 350 pour les petits véhicules.

Louiseville : la plus touchée

La municipalité la plus touchée en Mauricie et au Centre-du-Québec est Louiseville, avec 160 résidences inondées et 200 isolées. Quatre personnes ont été évacuées.

Le maire Yvon Deshaies a lancé un message à ses concitoyens :

N'attendez pas, quittez donc. Je vous le dis poliment, ne vous battez pas contre la nature, elle va gagner. Yvon Deshaies, maire de Louiseville

Selon le bilan de la sécurité publique dimanche, 500 résidences sont inondées en Mauricie, 613 sont isolées et 17 personnes ont été évacuées.

Au Centre-du-Québec, le bilan fait état de 115 résidences inondées et 144 isolées.