La montée des eaux force la fermeture de plusieurs routes et ponts

Au total, une quarantaine de tronçons du réseau routier sont fermés à la circulation, tout comme de nombreux ponts.

Parmi les fermetures majeures, il y a la fermeture complète du pont Galipeault, qui relie l’île de Montréal à l'île Perrot via l’autoroute 20. Les automobilistes doivent faire un détour par les autoroutes 30 ou 40.

Fermeture du pont Galipeault en raison des inondations. Photo : Radio-Canada

De plus, pour entrer à Montréal par l’ouest, les automobilistes devront s’armer de patience, puisque le ministère des Transports du Québec (MTQ) a procédé à la fermeture d’une voie dans chaque direction sur le pont de l'Île-aux-Tourtes, entre Senneville et Vaudreuil-Dorion. Le MTQ s’affaire à installer une digue pour éviter que l’eau inonde l'autoroute 40.

Une voie a été retranchée sur l’autoroute 15 en direction sud à la hauteur de la municipalité de Prévost, dans les Laurentides.

En Outaouais, une voie a aussi été retranchée sur l’autoroute 50 dans les deux directions à la hauteur pont des Draveurs, et la sortie 307 est fermée en raison des inondations.

Le pont des Chaudières, qui relie Gatineau à Ottawa et qui surplombe la rivière des Outaouais, est aussi fermé à la circulation à cause du trop haut niveau et débit de l'eau.

Les routes nationales

Dans les Laurentides, la route 117 est fermée à la hauteur de Mirabel, ainsi que la route 158 également à Mirabel, la route 344 à Saint-Joseph-du-Lac et la route 327 à la hauteur de Montcalm.

C’est aussi le cas de la route 349, qui est fermée entre Saint-Paulin et Saint-Alexis-des-Monts, en Mauricie.

Dans la région de la Capitale-Nationale, deux voies sur quatre ont été retirées à la circulation sur la route 138 entre La Malbaie et Clermont.

La route 397 est impraticable dans le secteur du Lac-Despinass, en Abitibi-Témiscamingue.

La Ville de Montréal a mentionné dimanche sur Twitter avoir fermé plusieurs rues à la circulation. La majorité d'entre elles sont situées dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, dans l'ouest de l'île.

À Laval, le pont qui mène à l’île Bigras demeure interdit d’accès.

Du côté de Vaudreuil-Hudson, le MTQ a fermé à la circulation le pont de l’avenue Saint-Charles.

Par ailleurs, au Nouveau-Brunswick, l'autoroute 2 reste fermée d'Oromocto à River Glade. De plus, de nombreux segments de la route 102 et de la route 105 sont fermés.