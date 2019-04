Offre d'emploi controversée : Unipêche M.D.M. de Paspébiac s'explique

L'offre d'emploi, publiée sur le site Internet de CIEU-FM, avait comme objectif de pourvoir un ou des postes de journalier. La publication précisait qu'une femme qui occupe le poste de journalier gagne 12,69 $ l'heure, alors qu'un homme gagne 13,28 $ l'heure.

Dans son communiqué, Unipêche reconnaît que la rédaction des offres d'emploi est incomplète et doit être revue afin de mieux refléter la réalité qui est la suivante : dans les usines de pêche, de manière traditionnelle, il y a ce qu'on appelle des lignes d'hommes et des lignes de femmes, comportant chacune des tâches différentes. Le salaire est déterminé selon la ligne de travail.

Cette offre d'emploi était affichée sur le site Internet de CIEU FM avant qu'elle ne soit modifiée samedi. Photo : Radio-Canada

La direction ajoute qu'une femme qui accomplit les tâches liées à celles d'une ligne d'hommes reçoit le salaire de la ligne d'hommes et que l'inverse est aussi vrai pour un homme qui travaille sur une ligne de femmes.

Le communiqué souligne que la formulation des offres d'emploi doit être révisée pour éviter toute confusion possible afin de mieux illustrer que l'équité salariale est respectée par notre entreprise et qu'elle est établie en fonction des tâches, peu importe le sexe de l'employé(e).

L'offre d'emploi semble avoir été modifiée dans la journée de samedi pour annoncer un « salaire concurrentiel », plutôt que des salaires différenciés selon le sexe du postulant. Photo : Radio-Canada

On précise que l'entreprise dispose d'une politique d'équité salariale transmise chaque année à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Le communiqué, publié sur la page Facebook de la Poissonnerie Unipêche M.D.M., n'est pas signé, malgré le fait qu'on y indique que la direction d'Unipêche M.D.M. fait une mise au point sur la situation.

Réactions de la CNESST et de la CDPDJ

La publication de l'offre d'emploi a suscité de nombreuses réactions sur les médias sociaux samedi.

La CNESST Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail a notamment réagi par le biais de son compte Twitter. La Commission répondait alors au partage de l'offre d'emploi par le député de Bonaventure, Sylvain Roy, qui dénonçait la situation.

La CNESST Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail a affirmé avoir été informée de la situation et avoir pris contact avec la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) pour qu'elles soient en mesure de coordonner leurs actions respectives.